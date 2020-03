O que significa a proibição comercial da Huawei para o seu telefone Huawei ou Honor?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei foi afetada por uma proibição comercial dos EUA. A proibição é particularmente problemática para a parceria Google-Huawei, o que significa que a Huawei não pode pré-carregar novos telefones com aplicativos do Google, como Maps e YouTube, Play Store ou Assistente do Google.

Antes de maio de 2019, continuará recebendo atualizações de segurança e os dispositivos atuais que receberiam o próximo Android 10 ainda o receberão. Os laptops receberão todas as atualizações do Windows da maneira tradicional. Muitos telefones atuais da Huawei receberão a nova interface de usuário EMUI 10 sobre o Android 10 - mais sobre isso abaixo.

As novas séries Mate 30 e Mate 30 Pro , Mate Xs e Honor V30 não possuem aplicativos do Google . Eles confiam nos aplicativos da Huawei e na loja de downloads da App Gallery, que atualmente não possui um grande número de aplicativos. E, em particular, coisas como aplicativos bancários on-line e serviços específicos não são atendidos atualmente, embora a Huawei esteja fazendo um grande esforço para melhorar isso.

Esses telefones vêm com o Android 10 (com a interface de usuário EMUI 10 da Huawei na parte superior). Mas você só pode instalar aplicativos do Google por um processo relativamente complicado e complicado, e nem a Huawei nem o Google recomendam isso oficialmente.

Os próximos Huawei P40 e P40 Pro também estarão no mesmo barco. Por mais ridículo que pareça, dado o sucesso de outros aparelhos recentes da Huawei, não temos certeza se as redes os estocarão devido à falta de aplicativos do Google.

Em maio de 2019, foi anunciado que o Google e outras empresas que negociam nos EUA precisam mudar a maneira como lidam com a Huawei . A gigante chinesa foi colocada na lista negra dos EUA na mais recente escaramuça da guerra comercial em andamento.

Posteriormente, em um discurso em 29 de junho , o presidente Trump disse que havia concordado em permitir que empresas de tecnologia dos EUA, como Google e Qualcomm, voltassem a vender para a Huawei, após o reinício das negociações comerciais entre os EUA e a China. A ressalva é que é apenas para mercadorias não conectadas à segurança nacional. Trump fez os comentários em uma conferência de imprensa na cúpula do G20 em Osaka, Japão. A medida parecia uma reação ao fato de as empresas americanas também estarem sentindo o efeito da proibição.

O Google mostrou-se particularmente convencido de que impedir a Huawei de usar sua versão do Android poderia resultar em problemas de segurança nacional por meio de pessoas que usam um sistema operacional substituto desenvolvido pela Huawei - agora revelado como HarmonyOS . Na realidade, é provavelmente porque os telefones não Android atingiriam os lucros do Google.

Em 1º de agosto, Trump pareceu contradizer sua declaração anterior (para variar): "não estamos permitindo a entrada da Huawei em nosso país, não estamos mudando nisso". Isso teria mostrado uma posição mais forte se ele não tivesse esclarecido imediatamente "podemos fazer negócios com coisas que não são de segurança com a Huawei, podemos fazer isso".

Em 5 de setembro, Trump declarou novamente que "a Huawei é uma grande preocupação de nossas forças armadas, de nossas agências de inteligência, e não estamos fazendo negócios com a Huawei".

Nessa época, os dispositivos Huawei e Honor foram adicionados novamente ao site Recomendado para Empresas Android . Isso é significativo, pois o Google os recomenda ativamente a empresas para uso a longo prazo.

Em 4 de novembro, o secretário de Comércio dos EUA, Wilber Ross, disse à Bloomberg que as licenças para permitir que a Huawei negocie com empresas americanas "serão lançadas em breve" e, de fato, mais 90 dias foram concedidos em meados de novembro .

A Huawei também entrou com uma ação contra o regulador de telecomunicações dos EUA (a FCC), uma vez que proibiu as transportadoras americanas de comprar equipamentos da Huawei com subsídios pagos pela FCC para transportar para garantir que o acesso aos serviços de telecomunicações continue disponível em todo o país.

Em janeiro de 2020, o governo Trump assinou um acordo comercial com a China, que viu o degelo da guerra comercial, mas não havia disposições para a Huawei no acordo. Pensa-se que um segundo acordo esteja em discussão, mas não há consenso sobre se isso ajudará ou dificultará a Huawei.

O Departamento de Comércio dos EUA despejou regras, tornando mais difícil para as empresas americanas lidar com a Huawei - presumivelmente por causa dos danos às empresas americanas. Como mencionamos, o Google não é fã da proibição comercial. No entanto, mostra que diferentes partes do governo dos EUA não podem concordar com um plano unido de lidar com a empresa.

No lançamento do Mate 30, o CEO da Huawei, Richard Yu, disse ao Pocket-lint que a Huawei poderia enviar aplicativos do Google para dispositivos afetados "da noite para o dia" se a proibição fosse suspensa, mas disse que achava que o telefone ainda venderia bem em muitos territórios, principalmente na China, é claro. (fomos levados a acreditar que esse é o caso).

Ele também se manifestou sobre a proibição. "Não é bom para empresas norte-americanas, não é bom [para nós] ... no passado, fizemos uma grande contribuição para empresas norte-americanas. E agora não é permitido usá-lo ... é prejudicial aos negócios das empresas americanas."

"Somos muito abertos e transparentes. Somos uma empresa globalizada. Na guerra comercial EUA-China, nos tornamos uma moeda de troca.

"Não queríamos fazer isso ... fomos forçados a fazer isso. Temos uma boa parceria com o Google, mas o governo dos EUA nos obrigou a fazer isso. Espero que vocês [jornalistas] possam entender isso".

A Austrália e o Japão impediram a Huawei de se envolver em redes 5G, mas o governo do Reino Unido não viu nenhuma razão para fazer o mesmo (identificou alguns problemas no software da Huawei que a empresa está trabalhando para corrigir com a ajuda do GCHQ). Nenhum desses países proibiu a Huawei de negociar lá.

O governo dos EUA não gosta que o Reino Unido tenha envolvido o hardware Huawei 5G, parte de uma campanha em andamento contra a gigante chinesa. Mas, mesmo que o Reino Unido não veja os riscos que a Huawei parece ver nos EUA, ele pode estar atrasado. O Reino Unido precisa de um acordo comercial nos EUA no mundo pós-Brexit e pode ter que introduzir uma proibição de equipamentos da Huawei para obter esse acordo além do limite.

A praticidade na introdução de uma proibição de Huawei 5G no Reino Unido é extremamente difícil. Todas as redes do Reino Unido usam a tecnologia Huawei em suas redes, embora cada vez mais não esteja na rede principal, presumivelmente no caso de problemas futuros serem identificados. No entanto, em termos de equipamento de antena, a Huawei continua a ser um grande player.

O pedido do governo dos EUA emitido originalmente em maio de 2019 significava que a Huawei não poderia comprar tecnologia de empresas americanas sem o seu endosso. No entanto, houve uma suspensão - agora estendida, o que significa que as empresas americanas podem negociar com a Huawei por mercadorias que não afetam questões de segurança.

A suspensão permitiu à Huawei anunciar que levará o Android 10 para o P30, P20 e Mate 20 (e mais), já que - presumivelmente - foi capaz de usar o tempo extra para obter as atualizações aprovadas pelo Google.

Desde que a situação do Google se tornou aparente, outros fornecedores, como a ARM, a SD Card Association , Intel, Microsoft e Qualcomm, disseram que teriam que suspender as negociações com a gigante chinesa, então houve um trabalho apressado nos bastidores para tentar fechar parcerias.

A HiSilicon é a subsidiária da Huawei que fabrica chipsets para telefone. A retirada da cooperação ARM seria massiva, pois todas as plataformas de smartphones da Huawei usam designs baseados em ARM (como quase todos os smartphones e tablets em todos os lugares). A plataforma Kirin 990 baseada em ARM da Huawei, destinada ao Mate 30 e P40 , provavelmente já estava assinada naquele momento, mas poderia haver implicações para o hardware do final de 2020.

A fabricante de chips americana Intel fornece os chips para a linha de laptops da Huawei e continua fazendo isso, presumivelmente porque a Intel pode fornecê-los de outros lugares. A Microsoft também pode continuar fornecendo licenças do Windows para a Huawei.

Os dispositivos Huawei existentes anteriores a maio de 2019, como o P30 Pro e o Mate 20 Pro, não são afetados em sua forma atual. Nenhum aplicativo desaparecerá e eles poderão continuar usando os aplicativos do Google e obter atualizações de segurança. Como a Honor é uma subsidiária da Huawei, as mesmas implicações também se aplicam a seus aparelhos.

O Google é claro quanto a este ponto: "Para os usuários de nossos serviços, o Google Play e as proteções de segurança do Google Play Protect continuarão funcionando nos dispositivos Huawei existentes".

Para as perguntas dos usuários da Huawei sobre nossas etapas para cumprir com as recentes ações do governo dos EUA: Garantimos que, enquanto cumprimos todos os requisitos do governo dos EUA, serviços como Google Play e segurança do Google Play Protect continuarão funcionando no seu Huawei existente dispositivo. - Android (@Android) 20 de maio de 2019

Por seu lado, a Huawei diz que "continuará fornecendo atualizações de segurança e serviços pós-venda a todos os produtos existentes para smartphones e tablets Huawei e Honor, cobrindo aqueles que foram vendidos ou ainda estão em estoque em todo o mundo".

Mesmo que a proibição comercial continue, a Huawei pode "fornecer serviço e suporte, incluindo atualizações ou patches de software, aos aparelhos existentes da Huawei". Isso basicamente significa que a Huawei pode continuar negociando nos EUA para esses fins.

O que não ficou claro por um tempo foi se os aparelhos Huawei e Honor receberiam atualizações de recursos. Mas agora sabemos que os seguintes dispositivos receberão a atualização para o Android 10 em 2020 e também receberão a EMUI 10, a interface de usuário da Huawei , também.

P30 Pro

P30 Huawei

Mate 20 Huawei

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

P30 lite

P smart 2019

P smart + 2019

P smart Z

Mate 20 X

Mate 20 X 5G

P20 Pro

P20

Mate 10 Pro

Porsche Design Mate 10

Companheiro 10

Mate 20 Lite

Honor 8X

Honra 10

Honra 20

Honor 20i / 20 Lite

Honor 20 Pro

O Mate 30 e Mate 30 Pro , Mate Xs e Honor V30 não têm acesso à Google Play Store e outros aplicativos do Google e, portanto, não foram lançados no Reino Unido e na Europa. Será a mesma situação com os próximos P40 e P40 Pro . A Huawei tem sua própria App Gallery, mas muitos aplicativos estabelecidos ainda não estão lá.

Não há uma maneira de oferecer uma maneira original de instalar o Google Play Services nesses novos telefones, mas há uma solução alternativa um pouco complicada que envolve o download de um pacote de instalação do APK diretamente no aparelho. No entanto, não é recomendado. Depois de instalar o Play Services e a Play Store, você pode instalar qualquer aplicativo Android da loja da mesma maneira que faria.

Como contingência, a Huawei desenvolveu seu próprio sistema operacional HarmonyOS, mas não é baseado no Android. Inicialmente, não virá para smartphones, mas isso pode mudar no futuro.

Atualização de 30 de maio: Adicionados links e contexto adicionais sobre a situação em andamento.

Atualização de 11 de junho: novos desenvolvimentos das operadoras do Google e do Reino Unido.

Atualização de 20 de junho: informações adicionadas sobre os dispositivos que estão recebendo a atualização do Android Q

Atualização de 1 de julho: informações adicionais sobre a declaração do G20 de Trump e a nova declaração da Huawei

Atualização de 9 de agosto: Principais retrabalhos após o anúncio do HarmonyOS

Atualização de 12 de agosto: adicionadas informações do Android Enterprise

Atualização de 30 de agosto: Adicionadas as últimas informações da Reuters

Atualização de 9 de setembro: Adicionadas informações do Mate 30 da IFA 2019

Atualização de 18 de setembro: Adicionadas as informações mais recentes sobre o Mate 30

Atualização de 20 de setembro: Adicionadas informações de lançamento do Mate 30 e citações de Richard Yu

Atualização de 11 de novembro: mais recente situação nas negociações comerciais EUA-China

Atualização de 6 de dezembro: informações mais recentes adicionadas

Atualização de 20 de janeiro de 2020: Adicionadas as informações mais recentes, incluindo desenvolvimentos de acordos comerciais

Atualização de 13 de março: informações refinadas