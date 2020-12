O que a proibição de comércio da Huawei significa para o seu telefone Huawei ou Honor?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como resultado da proibição de comércio com os Estados Unidos, a Huawei não pode pré-carregar novos telefones com aplicativos do Google como Maps e YouTube, Google Play Store ou Google Assistant.

Antes de maio de 2019, os telefones Huawei e Honor continuarão a receber atualizações de segurança e dispositivos atuais que, devido ao Android 10, ainda receberão. Os laptops da Huawei receberão todas as atualizações do Windows da maneira tradicional.

Mas os telefones Huawei recém-lançados não podem usar os serviços do Google e isso deve ser um problema de longo prazo. Observe que isso não se aplica a nenhum aparelho da série P30, incluindo o P30 Pro New Edition (maio de 2020), que é, essencialmente, um P30 Pro atualizado, em vez de um novo telefone.

O Huawei P40 e P40 Pro , série Mate 40 , série Mate 30 , série Mate Xs e série Honor 30 não tem aplicativos do Google . Eles contam com os aplicativos da Huawei e com a loja de download App Gallery, que não tem um grande número de aplicativos no momento. E, em particular, muitos aplicativos de banco online e serviços específicos não são atendidos atualmente, embora a Huawei esteja fazendo um grande esforço para melhorar isso.

Esses novos telefones Huawei e Honor vêm com Android 10 (com a interface de usuário EMUI 10 da Huawei na parte superior). Mas você só pode instalar aplicativos do Google por meio de um processo relativamente complicado e duvidoso e nem a Huawei ou o Google recomendam isso oficialmente.

Em maio de 2019 , foi anunciado pelo governo dos Estados Unidos que o Google e as empresas americanas precisam mudar a forma como lidam com a Huawei . O gigante chinês foi colocado na lista negra dos Estados Unidos no último conflito da guerra comercial em curso.

O Google foi particularmente vociferante que impedir a Huawei de usar sua versão do Android poderia potencialmente resultar em problemas de segurança nacional por meio de pessoas que usam um sistema operacional substituto desenvolvido pela Huawei - agora revelado como HarmonyOS . Na realidade, provavelmente é porque os telefones sem Android afetariam os lucros do Google.

Em 29 de junho de 2019 , o presidente Trump disse que havia concordado em permitir que empresas de tecnologia dos EUA como Google e Qualcomm voltassem a vender para a Huawei após o reinício das negociações comerciais entre os EUA e a China. A ressalva é que é apenas para mercadorias não conectadas à segurança nacional. Trump fez os comentários em uma conferência de imprensa na cúpula do G20 em Osaka, Japão. A mudança parecia ser uma reação ao fato de as empresas americanas estarem sentindo o efeito da proibição.

Em 1 de agosto de 2019, Trump parecia contradizer sua declaração anterior (para variar), "não estamos permitindo a entrada da Huawei em nosso país, não mudamos nisso". Isso teria mostrado uma postura mais forte se ele não tivesse esclarecido imediatamente com "podemos fazer negócios em coisas não relacionadas à segurança com a Huawei, podemos fazer isso". Em 5 de setembro, Trump afirmou novamente que "a Huawei é uma grande preocupação de nossos militares, de nossas agências de inteligência, e não estamos fazendo negócios com a Huawei".

Nessa época, os dispositivos Huawei e Honor foram adicionados novamente ao site Android Enterprise Recommended . Isso é significativo, pois o Google os recomenda ativamente às empresas para uso de longo prazo.

A Huawei entrou com um processo contra o regulador de telecomunicações dos Estados Unidos (FCC), uma vez que proibiu as operadoras americanas de comprar equipamentos Huawei com subsídios pagos pela FCC para transportar para garantir o acesso aos serviços de telecomunicações continuem disponíveis em todos os Estados Unidos.

Em janeiro de 2020, a administração Trump assinou um acordo comercial com a China que viu o degelo da guerra comercial, mas não havia nenhuma cláusula para a Huawei no acordo. Pensa-se que um segundo negócio está sobre a mesa, mas não há consenso sobre se isso vai ajudar ou atrapalhar a Huawei.

O Departamento de Comércio dos EUA descartou os planos de introduzir regras para dificultar as negociações das empresas americanas com a Huawei - presumivelmente por causa dos danos às empresas americanas. Como mencionamos, o Google não é fã da proibição do comércio. No entanto, mostra que diferentes partes do governo dos Estados Unidos não conseguem chegar a um acordo sobre um plano conjunto de negociações com a empresa.

No final de 2019, o Departamento de Comércio disse ter recebido cerca de 300 pedidos de licença para continuar a negociar com a Huawei e aprovou um quarto deles.

Em 14 de maio de 2020 , foi anunciado que a administração Trump estendeu a proibição comercial original por mais um ano, até maio de 2021, impedindo as empresas americanas de comprar ou usar equipamentos de telecomunicações feitos por empresas consideradas um risco para a segurança nacional.

Uma licença temporária que permitia à Huawei continuar a fazer atualizações de software para telefones existentes, expirou em 17 de agosto de 2020 , embora as atualizações de segurança pareçam estar isentas. Parte da razão de sua existência era permitir que as operadoras de rede rural nos Estados Unidos continuassem recebendo atualizações para o hardware da Huawei embutido em suas torres de celular. No entanto, para a maioria dos consumidores, são os efeitos no lado do smartphone que serão sentidos com mais intensidade. A expiração significa que o Google também não pode fornecer atualizações.

Outras sanções em agosto de 2020 efetivamente cortaram o fornecimento de chips da Huawei, incluindo a tecnologia necessária para fazer seus próprios chips de telefone KIrin e outros chips que fabrica. Como observa a CNN , analistas classificaram a medida como um "golpe letal".

A derrota de Trump em novembro de 2020 aumentou as esperanças da Huawei que a próxima administração Biden poderia suavizar sua abordagem. No entanto, vários estabelecimentos - como o Washington Post - relataram que Biden deve "permanecer duro com a tecnologia chinesa". Na verdade, ele cita um artigo de Biden no início de 2020 que diz: "Os Estados Unidos precisam ser duros com a China. Se a China conseguir o que quer, continuará roubando dos Estados Unidos e das empresas americanas sua tecnologia e propriedade intelectual".

Também em novembro, a empresa norte-americana Qualcomm recebeu uma licença para fornecer à Huawei alguns chips 4G - talvez uma amostra do que está por vir - juntando-se também à Intel e à Microsoft sediadas nos EUA para poder fornecer à Huawei. Certamente parece que uma meta dos Estados Unidos de criar uma vantagem para suas empresas está começando a surtir efeito.

No lançamento do Mate 30 em setembro de 2019, o CEO da Huawei, Richard Yu, disse à Pocket-lint que a Huawei poderia enviar aplicativos do Google para dispositivos afetados "durante a noite" se a proibição fosse suspensa, mas disse que acha que o telefone ainda venderá bem em muitos territórios, especialmente China, claro (fomos levados a acreditar que esse é o caso).

Ele também abriu seus sentimentos sobre a proibição. “Não é bom para as empresas americanas, não é bom [para nós] ... no passado, [demos] uma grande contribuição para as empresas americanas. E agora não é permitido usar ... está prejudicando os negócios das empresas americanas.

“Somos muito abertos e transparentes. Somos uma empresa globalizada. Na guerra comercial EUA-China, tornamo-nos moeda de troca.

"Não queríamos fazer isso ... fomos forçados a fazer isso. Temos uma boa parceria com o Google, mas o governo dos EUA nos forçou a fazer isso. Espero que vocês [jornalistas] possam entender isso."

Em 18 de maio de 2020, a Huawei emitiu uma declaração com palavras fortes atacando as últimas medidas propostas para impedi-la de usar as tecnologias dos EUA, incluindo na fabricação de chips dentro de seus outros produtos.

"Em sua busca incansável para apertar o controle sobre nossa empresa, o governo dos Estados Unidos decidiu prosseguir e ignorar completamente as preocupações de muitas empresas e associações da indústria", disse o comunicado.

"Esta nova regra terá impacto na expansão, manutenção e operações contínuas de redes no valor de centenas de bilhões de dólares que implementamos em mais de 170 países."

"Os EUA estão alavancando seus próprios pontos fortes tecnológicos para esmagar empresas fora de suas próprias fronteiras. Isso só servirá para minar a confiança que as empresas internacionais depositam na tecnologia e nas cadeias de abastecimento dos EUA. Em última análise, isso prejudicará os interesses dos EUA."

A Austrália e o Japão bloquearam o envolvimento da Huawei em redes 5G, mas o governo do Reino Unido não viu razão para fazer o mesmo em janeiro de 2020, limitando seu envolvimento em uma rede móvel individual a menos de 35 por cento da rede não central.

No entanto, as areias mudaram - em 15 de maio de 2020, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos delineou outras medidas restritivas contra a Huawei para restringi-la de fazer chips usando tecnologias americanas usando IP ou mesmo equipamento americano. As novas regras significam que a Huawei precisaria de uma licença para usar qualquer tecnologia americana. A Huawei tentou indigenizar alguns de seus processos de design dentro dos Estados Unidos para contornar a proibição original, que claramente os Estados Unidos não gostaram.

Esta decisão teve um efeito enorme porque forçou o governo do Reino Unido a reverter sua decisão anterior sobre o equipamento de rede 5G da Huawei. O Reino Unido já disse que as teles não podem usar o equipamento de rede 5G da Huawei após 2027 e precisam parar de comprar novos equipamentos até o final de 2020. Há um prazo para a instalação disso em setembro de 2021.

O regulador das telecomunicações dos EUA - a FCC - também designou recentemente a Huawei e a ZTE como ameaças à segurança nacional , mas, como aconteceu com a proibição do comércio, não divulgou nenhuma evidência publicamente nesse sentido.

O Reino Unido pode ter ficado encurralado. O Reino Unido precisa de um acordo comercial com os EUA no mundo pós-Brexit e mais restrições à Huawei podem ser feitas para conseguir esse acordo através da linha.

Dispositivos Huawei anteriores a maio de 2019, como o P30 Series (incluindo o P30 Pro New Edition), P20 Series e Mate 20 Series, não são afetados em sua forma atual. Nenhum aplicativo desaparecerá e eles podem continuar a usar os aplicativos do Google e obter atualizações de segurança. Como a Honor é uma subsidiária da Huawei, as mesmas implicações se aplicariam a seus aparelhos também.

O Google é claro neste ponto: "Para usuários de nossos serviços, o Google Play e as proteções de segurança do Google Play Protect continuarão a funcionar em dispositivos Huawei existentes".

Por sua vez, a Huawei diz que "continuará a fornecer atualizações de segurança e serviços pós-venda para todos os smartphones e tablets existentes da Huawei e Honor, cobrindo aqueles que foram vendidos ou ainda estão em estoque globalmente."

O que não ficou claro por um tempo foi se os aparelhos Huawei e Honor receberiam atualizações de recursos. Mas agora sabemos que os dispositivos a seguir serão atualizados para o Android 10 em 2020. Portanto, os proprietários desses telefones não precisam se preocupar com essa situação.

P30 Pro

P30 Huawei

Companheiro 20 Huawei

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

P30 lite

P smart 2019

P smart + 2019

P smart Z

Mate 20 X

Mate 20 X 5G

P20 Pro

P20

Mate 10 Pro

Porsche Design Mate 10

Companheiro 10

Mate 20 Lite

Honor 8X

Honra 10

Honra 20

Honor 20i / 20 Lite

Honor 20 Pro

Escrito por Dan Grabham.