Leitores de impressão digital no display: como eles funcionam, além de ópticos e ultrassônicos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um número crescente de telefones possui um leitor de impressão digital na tela. Mas como eles funcionam e como a tecnologia está evoluindo?

Embora o iPhone tenha mudado para o Face ID em novos modelos, todos os grandes telefones Android oferecem identificação de impressão digital como o principal ponto de entrada biométrico para o seu telefone - mesmo que eles também protejam suas apostas em termos de suporte ao reconhecimento facial aprimorado.

A Huawei e a Oppo / OnePlus foram as primeiras a incorporar seriamente sensores de impressão digital sob a tela e continuam sendo alguns dos principais defensores. Vejamos as tecnologias envolvidas em trazer leitores de impressão digital com tela abaixo para nossos telefones.

A maioria dos scanners que vimos até agora são scanners ópticos - eles usam alguma luz para iluminar seu dedo. Uma pequena câmera embaixo da tela tira uma imagem do seu dedo que é comparada à imagem armazenada.

Pensávamos que os scanners de impressão digital subexibidos serão cada vez mais ultrassônicos em vez de ópticos, e é um deles usado na série Galaxy S10. Mas a falta de aceitação desses sensores aponta para o fato de que eles são muito caros para usar.

Os sensores ultrassônicos trabalham usando o ultrassom para criar uma imagem da sua impressão digital (sim, realmente) e funcionam melhor com impressões digitais bagunçadas - se suas mãos estiverem molhadas ou oleosas com protetor solar, por exemplo. Eles são essencialmente Face ID para o seu dedo.

A Qualcomm anunciou a versão de terceira geração de seu scanner ultrassônico existente - 3D Sonic - em seu Tech Summit anual no final de 2018. E acabou de revelar outra geração a partir disso, chamada 3D Sonic Max (sim, outra empresa que usa o bem-pisado Max sufixo).

Alex Katouzian, chefe de dispositivos móveis da Qualcomm, anunciou no palco que o 3D Sonic Max oferece uma área de reconhecimento 17x maior do que a geração anterior, o que significa que pode haver autenticação simultânea com dois dedos para maior segurança, além de ser mais fácil de usar, porque você não não precisa ser tão preciso no posicionamento. Sim, você leu certo - alguns telefones permitem restringir o acesso com impressões digitais duplas.

A tecnologia é a versão mais recente do Snapdragon Sense ID, que foi originalmente exibida em 2015. Aqui está o sensor 3D Sonic Max:

Na superfície, a resposta é sim. Mas não importa se mais aparelhos não os levarem por causa do custo extra.

O caminho para os leitores de impressões digitais ultrassônicas tem sido razoavelmente longo. Em 2013, a Qualcomm adquiriu uma empresa chamada Ultra-Scan, uma pequena empresa com “IP muito bom para forma de onda ultrassônica” e com experiência na produção de leitores ultrassônicos para o governo dos EUA.

"Pegamos isso e encontramos uma maneira de fabricar milhões para manter os custos baixos", explicou Katouzian, da Qualcomm. "Não precisamos exibir uma fonte de luz através da tela. A fonte de luz ao longo do tempo pode degradar o LCD ... é muito semelhante a uma fotocopiadora.

A Qualcomm certamente não é o único nome nos sensores de impressão digital; A Synaptics é outra, enquanto a Goodix também fabrica sensores para um grande número de dispositivos Android, incluindo sensores de tela insuficiente da Huawei, Vivo, Oppo, OnePlus e Xiaomi. Sua tecnologia pode funcionar em monitores LCD e OLED.

De fato, existem cerca de 100 dispositivos atualmente usando a tecnologia Goodix em seus leitores.

A Synaptics é uma empresa envolvida em interfaces de computação e telefone há mais de 30 anos; desenvolveu o primeiro touchpad do computador e a tecnologia de toque para a roda de clique no iPod. Sua tecnologia também é usada para muitos sensores externos de impressão digital padrão em telefones (como os botões).

Esperamos que muito mais telefones sejam lançados com sensores ópticos - a tecnologia certamente não vai desaparecer. No início de janeiro, a Oppo apresentou um sensor óptico de impressão digital de "zona ampla", que reconhece uma área até 15 vezes maior que os sensores atuais.

Isso muda o jogo para a óptica, pois você pode desbloquear ou pagar sendo muito menos preciso com o dedo - e, portanto, use o telefone com uma mão.

Poderíamos ver esse lançamento tecnológico em um aparelho em breve?