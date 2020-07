Huawei no Reino Unido 5G: "Não há dúvida de que enfrentamos alguns desafios extraordinários"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei disse ao Pocket-lint que enfrenta desafios "extraordinários", dada a situação em andamento com a proibição de comércio nos EUA e as questões em andamento sobre seu envolvimento na distribuição 5G do Reino Unido.

Recentemente, conversamos com o diretor de marca global da Huwei, Andrew Garrihy, e além de falar sobre os lançamentos de telefones, tablets e laptops da Huawei em andamento, também abordamos o papel da empresa na implantação contínua do 5G no Reino Unido.

As discussões ocorreram antes de vir à tona que o Reino Unido estava discutindo uma exclusão total de equipamentos da Huawei por causa do aumento da pressão dos EUA e de um novo relatório do GCHQ.

Perguntamos a Garrihy se ele achava que haveria um efeito indireto das perguntas contínuas sobre o envolvimento da Huawei na implantação do 5G. "É uma pergunta óbvia", ele admitiu. "Como marca, sem dúvida enfrentamos alguns desafios extraordinários".

"E estamos sujeitos a muitas alegações que não são suportadas por nenhuma evidência. Mas deixe-me falar sobre os fatos. Estamos no Reino Unido há 20 anos fornecendo conectividade de rede. Ajudamos com 3G e 4G E continuamos a investir muito para apoiar nossos clientes.

Voltando ao anúncio do governo do Reino Unido em janeiro de que a Huawei poderia estar envolvida em até 35% da rede não central, Garrihy disse que essa era uma "boa decisão".

"Em janeiro, o governo do [Reino Unido] decidiu que poderíamos participar da implementação do 5G. Essa foi uma decisão baseada em evidências e foi uma boa decisão que garantirá que o Reino Unido obtenha tecnologia avançada. A conectividade deixou de ser uma espécie de mercadoria que todos tentamos obter os custos mais baixos possíveis para algo realmente importante.

Garrihy também falou sobre a posição global da Huawei na 5G e os esforços que ela fará para garantir que ela fique à frente da concorrência.

"Não há dúvida de que somos líderes em 5G, é por isso que investimos pesadamente - 15% de nossas receitas todos os anos - em pesquisa e desenvolvimento (pesquisa e desenvolvimento). Mais de 96.000 funcionários trabalham em pesquisa e desenvolvimento.

"Nós realmente damos boas-vindas à concorrência aberta e justa, é bom para todos, é bom para redes, é bom para competição, é bom para os consumidores. Quanto tempo levaria um concorrente [para acompanhar] ... eu não poderia prever, não são muitas variáveis ".

Garrihy também se esforçou para apontar que a empresa continua comprometida com o Reino Unido. "Você sabe, continuamos completamente comprometidos com o Reino Unido e ajudando o Reino Unido a obter a infraestrutura de telecomunicações líder mundial, que é o que precisamos".