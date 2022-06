HTC provoca um possível lançamento telefônico 'Viverse' para o final de junho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A HTC planeja realizar um evento de mídia em junho para potencialmente lançar um novo dispositivo móvel com uma possível experiência AR/VR e integração Viverse. Aqui está tudo o que você precisa saber. É verdade que os detalhes são escassos neste momento, mas marque esta página, pois ela será atualizada com as últimas informações.

A HTC postou no Twitter um teaser para um próximo telefone que será lançado em um evento de lançamento em 28 de junho de 2022. Não há outras especificidades sobre o evento ou dispositivo móvel, exceto que, como a HTC provocou no MWC 2022, o telefone terá características metaversivas. O Pocket-lint atualizará este guia quando mais informações estiverem disponíveis.

A HTC provavelmente transmitirá ao vivo seu evento Viverse no YouTube. O vídeo do evento será incorporado no topo desta página assim que estiver oficialmente disponível.

No início de 2022, a HTC anunciou sua resposta ao metaverso do Facebook, Viverse, que lhe permitiria comunicar-se com outras pessoas através de um bate-papo VR, realizar reuniões no Engage, colaborar no Vive Sync, participar de concertos holográficos VR, e muito mais. Então, no MWC 2022, o HTC disse que está trabalhando em um telefone de bandeira que vai funcionar com o metaverso.

Agora, pensa-se que a HTC está provocando o lançamento desse dispositivo móvel, compartilhando um convite no Twitter que tem uma silhueta em forma de telefone juntamente com um logotipo Viverse.

O telefone provavelmente oferecerá uma experiência de realidade aumentada e realidade virtual e algum tipo de tempo em HTCs plataforma de código aberto Viverse. Os relatórios também especularam sobre se ele terá características de cadeia de bloqueio do tipo HTC Exodus. Pouco se sabe ao certo agora, pois não houve muitos vazamentos até o momento.

Melhores ofertas do Primeiro Dia da Amazônia dos EUA em 2021: Selecione as ofertas ainda ao vivo Por Maggie Tillman · 11 Junho 2022

Dito isto, o HTC está claramente posicionado para compartilhar mais sobre o Viverse e, potencialmente, revelará um dispositivo em junho.

Escrito por Maggie Tillman.