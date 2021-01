Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HTC está mantendo seu alcance de telefones em seu país natal, e lançou um novo telefone da série Desire chamado HTC Desire 21 Pro 5G.

Como a maioria dos telefones da marca Desire recentes, este é um dispositivo de gama média e vem na sequência do Desire 20 Pro lançado no verão de 2020.

Olhando para a folha de especificações, parece um telefone decente o suficiente para o mercado 5G de gama média, oferecendo todas as características de um dispositivo sólido.

Como o nome sugere, ele tem suporte 5G e é alimentado pelo processador Snapdragon 690 junto com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento com espaço para expansão via cartão micro SD.

Para manter o telefone funcionando por um dia inteiro - e mais um pouco - há uma bateria de 5.000 mAh generosa com suporte de carregamento rápido para a tecnologia 18W Quick Charge 4.0 da Qualcomm.

Na frente, você encontrará uma grande tela IPS fullHD + (1080 x 2400) de 6,7 polegadas com uma única e minúscula câmera selfie na parte superior. Ser IPS significa nenhum sensor de impressão digital no display. Em vez disso, como é a tendência para telefones semelhantes, há um sensor físico embutido no botão na lateral.

Ele tem uma câmera quádrupla na parte traseira composta pelos culpados usuais: um primário de 48 megapixels, ultra-largo de 8 megapixels, macro de 2 megapixels e profundidade de 2 megapixels.

Em Taiwan, onde estará à venda, o Desire 21 Pro 5G será vendido por 11.990 dólares taiwaneses, o que custa cerca de £ 313 ou US $ 427.

Com a HTC tendo vendido a maior parte de seu negócio de hardware de telefone para o Google, sua presença global encolheu e significa que é improvável que o veja lançado fora de Taiwan.

Escrito por Cam Bunton.