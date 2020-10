Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HTC caiu na obscuridade quando se trata de smartphones . Mas uma patente descoberta recentemente sugere que ela está considerando um retorno, com um telefone dobrável. A LetsGoDigital disse que avistou um processo que detalha um dispositivo móvel com uma tela dobrável para fora e uma dobradiça central.

Em outras palavras, a tela ainda é visível, mas em duas metades separadas, quando o telefone está fechado. A documentação da patente revela pouco mais, embora os esboços incluídos mostrem como a dobradiça funciona. A dobra neste dispositivo é uma reminiscência do Motorola Razr , na medida em que é horizontal no meio, em vez de vertical. Outras informações do arquivamento indicam que a tela se ajusta automaticamente à medida que o dispositivo é dobrado para que ainda possa mostrar informações mesmo quando fechado.

Já faz um ano que a HTC assumiu uma nova liderança. E seu novo CEO indicou que a HTC quer reviver sua divisão de smartphones. Portanto, não é impossível pensar que a empresa está planejando fazer um big bang com sua ressurreição, introduzindo um dispositivo inovador com um formato incomum.

Vamos dar um passo para trás, no entanto, e lembrar que os pedidos de patentes mostram apenas o que os fabricantes ou empresas pensaram - não o que estão realmente produzindo agora nas fábricas ou desenvolvendo ativamente. Suspeitamos que a HTC ainda não mencionará esta patente por enquanto.

Se a HTC lançar um telefone dobrável nos próximos anos, você tentaria? E que tipo de etiqueta de preço você acha que deveria ter nos EUA e no Reino Unido?

Escrito por Maggie Tillman.