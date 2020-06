HTC Desire 20 Pro e U20 5G revelados: dois poderosos intermediários

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A HTC lançou dois novos smartphones, garantindo que o seu portfólio de dispositivos de marca própria continue a crescer. Os dois dispositivos: U20 5G e Desire 20 Pro são relativamente poderosos, mas não chegam aos níveis mais altos.

Dos dois, é o U20 5G que tem os internos mais poderosos, e também é provavelmente o carro-chefe dos novos lançamentos.

A tela de 6,8 polegadas ocupa quase todo o espaço na frente e possui resolução FHD + (1080 x 2400), com um pequeno recorte para a câmera selfie.

Essa tela é cercada por molduras bem finas, com um queixo um pouco mais grosso na borda inferior do que o resto dos lados.

Como muitos dos smartphones mais modernos da atualidade, ele tem um vidro fosco fosco na parte de trás. Ele muda e reflete de maneira diferente, dependendo da luz disponível e de onde vem.

No interior, o telefone certamente tem muito gosto. É alimentado pelo processador Snapdragon 765G, completo com recursos de 5G . Além disso, possui 8 GB de RAM e um generoso armazenamento de 256 GB.

Como é popular hoje em dia, o sistema de câmeras na parte traseira é composto por quatro câmeras individuais. Há a câmera f / 1.8 primária de 48 megapixels, além da câmera ultra larga de 8 megapixels e duas câmeras de segundo plano de 2 megapixels: uma para macro e outra para profundidade.

A bateria de 5.000 mAh deve garantir que até as pessoas mais ocupadas possam continuar o dia todo, além da capacidade do Quick Charge 4.0 (até 18W) para garantir que ela reabasteça rapidamente.

Quanto ao Desire 20 Pro, esse possui uma tela um pouco menor. É um monitor fullHD + de 6,5 polegadas que - novamente - possui molduras finas nas laterais e uma única câmera de perfuração.

Tem uma aparência diferente, com diferentes cores e padrões nas costas. Especificamente: tem um visual preto esfumaçado com linhas diagonais, além de um Pretty Blue.

No interior, é um pouco menos poderoso que o U20 5G. Ele possui o processador Snapdragon 665, um passo abaixo do 765G, e possui menos armazenamento (128GB) e menos RAM (6GB). Como o U20, no entanto, ele possui uma bateria robusta de 5.000 mAh para a capacidade da bateria durante todo o dia.

Também possui uma composição de câmera semelhante à de seu irmão mais poderoso, com o mesmo conjunto de quatro câmeras. Ambos os telefones suportam cartões de memória microSD para expansão, possuem sensores físicos de impressão digital na parte traseira e ambos rodam o Android 10.

A HTC não anunciou planos exatos para um lançamento global. Até agora, os dois telefones têm páginas de produtos no site da HTC em Taiwan, e pode continuar assim. A marca não tem a presença global que já teve, então o tempo dirá se os vemos sendo lançados em mercados mais amplos.