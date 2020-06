HTC Desire 20 Pro revelado em fotos práticas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo HTC Desire 20 Pro fez uma aparição surpresa, fotografada e compartilhada online. Espera-se que o telefone seja lançado em um evento em 16 de junho e, até agora, houve uma série de vazamentos.

As últimas fotos foram compartilhadas por Evan Blass, dando-lhes alguma credibilidade e combinam com os esquemas vazados e as imagens de teaser da própria HTC para este dispositivo.

Os dispositivos HTC Desire são de gama média há vários anos. Desde o lançamento original do HTC Desire em 2010 como um telefone principal, a empresa usou o nome em várias famílias diferentes de dispositivos.

As fotos mostram esse meio-guarda florestal, as costas brilhantes mostrando um padrão de riscas e a câmera quádrupla preparada para todos verem. Enquanto a parte frontal do telefone está desligada, há uma leve reflexão ao redor da borda da câmera.

Espera-se que o telefone tenha hardware Qualcomm Snapdragon 665, o que sugere que este é um dispositivo de mercado de massa acessível. Faz vários anos desde que a HTC tem sido um concorrente sério no principal espaço para telefones e parece que o modelo mais recente se concentrará nessa área competitiva do mercado.

O HTC Desire 20 Pro se depara com dispositivos como o Moto G8 ou Nokia 5.3, por isso esperamos que este telefone caia no segmento sub-$ / € / £ 200. Se o preço for mais alto do que isso, será difícil obter alguma tração.

O que não sabemos, é claro, é se haverá um lançamento internacional ou se será apenas para mercados específicos.