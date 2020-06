  HTC retorna aos telefones: HTC Desire 20 Pro será lançado em 16 de junho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A HTC emitiu uma data para o próximo smartphone, considerado o HTC Desire Pro 20 . O evento está previsto para 16 de junho de 2020 e provavelmente será um evento online.

A HTC não lançou telefones em grande volume nos últimos anos. Tendo sido um dos maiores nomes dos telefones Android no início dos anos 2000, a empresa lutou para competir com empresas como a Samsung e caiu de graça.

Acredita-se que o HTC Desire Pro 20 seja o retorno da HTC aos telefones, com o save the date compartilhado no Facebook dando dicas para o design que já vimos revelado por vazamentos anteriores.

Parece que haverá uma câmera furada no visor frontal e uma câmera quádrupla na traseira, embora este seja um dispositivo de médio alcance. Rumores anteriores sugeriram que a HTC ofereceria um aparelho 5G - a empresa já fabrica um roteador 5G - e o Qualcomm Snapdragon 765 pode ser candidato a esse telefone, mas vazamentos anteriores sugeriram que o 4G seria com o Snapdragon 665.

A categoria de telefones sub-flagship e de gama média é extremamente competitiva, com empresas como a Xiaomi oferecendo uma ótima relação custo-benefício por meio da marca Redmi e empresas como Nokia e Motorola, todos oferecendo ótimos dispositivos a preços acessíveis .

A HTC precisa oferecer algo que o destaque se quiser obter alguma tração com este telefone. Será interessante ver o que a HTC tem a oferecer, mas já faz muito tempo que a HTC era um sério concorrente em smartphones.