Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O primeiro telefone da HTC apareceu há algum tempo online novamente, desta vez no Google Play Console.

O HTC Desire 20 Pro apareceu pela primeira vez nos esquemas publicados on-line e , em uma página de suporte do Google Play, agora uma entrada do console confirma algumas das especificações anteriormente especificadas.

Diz-se que o aparelho econômico roda no chipset Qualcomm Snapdragon 655 de núcleo octa, com 6 GB de RAM para ajudar no trabalho pesado. Os gráficos do Adreno 610 também estarão a bordo.

Ele terá uma tela com resolução de 2030 x 1080, de acordo com a entrada, mas a especificação mais interessante na folha é que o telefone funcionará no Android 10. Será o primeiro aparelho da HTC a fazê-lo, se isso acontecer. seja genuíno.

A imagem anexada, conforme publicada pelo MySmartPrice , mostra um dispositivo de aparência simples com um provável display de 6,4 / 6,5 polegadas.

Também é provável que ele use um painel LCD IPS, considerando que o Desire 20 Pro será barato e alegre. Embora vazamentos anteriores tenham sugerido que ele terá um sistema de câmera quádrupla na parte traseira, garantindo que possa ser decente para a fotografia por telefone pelo dinheiro.

Ainda não há uma palavra oficial da HTC sobre o dispositivo. Atualizaremos quando descobrirmos mais.