Vazamento esquemático do HTC Desire 20 Pro revela tela de perfuração e câmera quádrupla

Recentemente, surgiu um boato de que a HTC ainda não havia terminado com telefones e que a empresa está planejando outro novo dispositivo chamado Desire 20 Pro. Esquemas vazaram agora mostrando como será o telefone.

A imagem básica mostra um telefone com o que parece ser uma tela completamente plana que se aproxima das bordas e um recorte para uma câmera frontal.

Na parte traseira, há uma longa saliência da câmera em forma de pílula para o sistema de câmeras no canto superior esquerdo. Parece conter quatro câmeras individuais, com uma parecendo muito menor que as outras três.

Se tivéssemos que adivinhar, preveríamos que uma câmera menor é um sensor secundário de profundidade ou macro, mas temos muito pouca informação para seguir aqui.

Sendo este um dispositivo de gama média, não é surpresa ver um sensor físico de impressões digitais na parte traseira.

Espera-se que, quando for lançado, o Desire 20 Pro venha com um processador Qualcomm Snapdragon de gama média (provavelmente o 660/665) emparelhado com 6 GB de RAM.

O último vazamento esquemático vem do vazador geralmente confiável, Evan Blass no Twitter (via GSMArena ).

Uma coisa de que temos dúvidas é a representação dos moldes ultra magros, mesmo em toda a tela.

Nenhum fabricante no mercado Android conseguiu fazer molduras de tela tão magras, pelo menos não uniformemente nos quatro lados da tela. A maioria tem uma moldura / queixo ou curva inferior ligeiramente mais grossa nas bordas para reduzir o impacto visual do quadro.

Ver esses painéis super magros em uma tela plana, em um dispositivo de gama média, seria muito surpreendente.

Ainda assim, a HTC ainda não anunciou nada oficialmente, então ainda estamos para ver o quanto isso é real e o que é apenas uma representação bruta.