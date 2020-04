Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A HTC ainda não terminou de fabricar telefones, ao que parece. Um novo boato sugere que podemos esperar ver pelo menos mais um telefone chamado Desire 20 Pro.

De acordo com um renomado leaker da HTC @LlabTooFeR no Twitter, o fabricante está trabalhando neste novo dispositivo, e parecerá uma espécie de cruzamento entre o OnePlus 8 e o Xiaomi Mi10 .

Dados os detalhes, suspeitamos que isso signifique um telefone com uma tela expansiva na frente, com bordas curvas e uma câmera de perfuração. Na parte traseira, um sistema de câmera em forma de pílula escondido no canto esquerdo.

Eu pensei que a HTC estivesse morta ... Mas o HTC Desire 20 Pro está no caminho certo ... O design é meio que um One Plus 8 na frente e Mi10 na parte de trás ... Sim, a entrada de áudio de 3,5 mm está lá, lol - LlabTooFeR (@LlabTooFeR) 25 de abril de 2020

Esta notícia vem após um boato anterior sugerindo que a HTC estaria entrando no mundo dos aparelhos 5G em algum momento deste ano .

A HTC, é claro, foi um dos principais players do mundo dos smartphones nos primeiros anos do Android. Alguns dos primeiros telefones de importância do Android foram fabricados pela empresa, como um terceiro para o Google ou com sua própria marca estampada nas costas.

É muito famoso, então, lutar para lidar com a concorrência, à medida que o mercado se torna saturado com outras opções mais desejáveis, particularmente quando os telefones poderosos, mas acessíveis, se tornam a norma.

Depois de alguns anos tentando competir, a HTC acabou vendendo uma grande parte do braço para fabricação de telefones ao Google, mas surpreendeu muitos quando continuou a lançar telefones, embora sem a mesma regularidade.

A empresa construiu dois telefones blockchain da marca Exodus , enquanto continua a lançar esporadicamente telefones acessíveis nas séries Desire e U.

Dada a pouca frequência de lançamentos e dispositivos de destaque nos últimos dois anos, certamente parece que o negócio de telefones da HTC está mancando muito lentamente. Talvez apenas adiando o seu encerramento aparentemente inevitável.