A HTC apresentará seu primeiro smartphone 5G ainda este ano.

Diz-se que o CEO da empresa, Yves Maitre, confirmou isso em uma entrevista recente, dizendo a jornalistas em Taiwan que faz parte de uma estratégia mais ampla para aplicativos conectados 5G em 2020.

Isso inclui o uso do 5G como parte de seu roteiro de realidade virtual, com a HTC revelando suas iminentes ambições de headset Vive VR em profundidade na semana passada, juntamente com planos futuros mais conceituais .

O que ainda não sabemos é o que o telefone principal pode ser ou quando pode aparecer especificamente.

O site de Taiwan Mashdigi afirma que mais ficará claro quando as redes 5G forem lançadas na terra natal da HTC.

O gerente geral da empresa em Taiwan, Chen Baizhen, se recusou a divulgar mais detalhes sobre o aparelho, mas deve anunciar algo após o lançamento da primeira rede 5G do país.

A HTC está investindo pesado em hardware e aplicativos 5G, com o HTC 5G Hub já disponível no Reino Unido (por meio da EE). É um roteador móvel com sua própria tela sensível ao toque e foi exibido pela primeira vez no Mobile World Congress em 2019.

O gerente geral do Reino Unido, Graham Wheeler, disse ao Pocket-lint na semana passada que se esperava que mais fizesse parte de sua vitrine MWC este ano, mas o show foi cancelado devido a temores sobre o surto de coronavírus.

