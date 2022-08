Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Honor anunciou o lançamento global do Honor 70, que anteriormente só estava disponível na China.

Os telefones têm algumas características únicas de câmeras, incluindo um modo que a marca chama de Solo Cut.

O modo Solo Cut pode criar vídeos verticais de um assunto selecionado a partir de um vídeo horizontal.

Ele automaticamente rastreia a pessoa em todo o quadro e retoma o rastreamento uma vez que ela esteja obscurecida.

O telefone também suporta gravação multi-vídeo, assim você é capaz de gravar com as câmeras dianteiras e traseiras simultaneamente e alternar perfeitamente entre os disparos, ou mostrar ambos ao mesmo tempo.

É também o primeiro telefone a apresentar o sensor de câmera IMX800 de 1/1,49 polegadas da Sony, que tem uma resolução de 54MP e é 55 por cento maior do que o sensor principal do iPhone 13.

O aparelho tem um design curvo simétrico e fino, com dois anéis proeminentes que circundam as câmeras traseiras.

Há quatro cores atraentes disponíveis, preto meia-noite, prata cristal, verde esmeralda e geada islandesa.

O Honor 70 é alimentado pelo Snapdragon 778G Plus 5G SoC da Qualcomm e ostenta uma bateria de 4800 mAh com carga rápida de 66W.

Ele é fornecido com o mais recente Honor Magic UI 6.1, baseado no Android 12, que oferece uma experiência mais personalizada do que nunca.

O telefone está disponível em duas variações, com pré-encomendas a partir de 26 de agosto e vendas em geral a partir de 2 de setembro de 2022.

O modelo de 128GB estará disponível em preto meia-noite, prata cristal e verde esmeralda com preço de 479,99 libras (aproximadamente 570 euros).

A variante de 256GB custará £529,99 (aprox. 630 euros) e pode ser adquirida tanto em preto meia-noite quanto em verde esmeralda.

Escrito por Luke Baker.