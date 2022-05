Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Honor levou para a plataforma de mídia social - Weibo - para provocar características de sua nova linha telefônica, que será lançada na China em 30 de maio, incluindo detalhes de seus sensores de câmera e velocidades de carregamento.

Espera-se que a linha apresente três modelos: Honor 70, Honor 70 Pro e Honor 70 Pro+, e Honor confirmou que a série inteira será equipada com o sensor de câmera Sony IMX800.

Este é o novo sensor de câmera da Sony para 2022, e provavelmente acabará sendo o sensor por trás da câmera de muitos telefones Android de primeira linha este ano.

Além disso, Honor vai equipar a série Honor 70 com carga rápida de 100W, permitindo o recarregamento super rápido da bateria. Ele ainda não declarou a capacidade das baterias, ou a rapidez com que elas serão recarregadas exatamente, mas será muito rápido.

Em outro posto de teaser separado, a empresa também mostrou um vislumbre do design traseiro que tem um padrão de diamante sutil, e uma caixa de câmera que refina os designs anteriores.

Em vez de ter dois grandes círculos que abrigam as lentes da câmera, ela tem duas pilhas com pedaços, mas abrigadas dentro do que parece ser alumínio com bordas chanfradas e um acabamento dourado de classe. Parece muito mais intencional do que a abordagem dos dois círculos.

Quanto a outras especificações, é reivindicado o Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+, com os Snapdragon 7 Gen 1, MediaTek Dimensity 8000 e Dimensity 9000, respectivamente. Isto os coloca bem no competitivo mercado de gama média.

Ainda não houve nenhuma notícia sobre se os telefones serão lançados fora da China. Por enquanto, tudo o que sabemos é que os telefones serão lançados no país de origem da empresa no dia 30 de maio às 19h30, horário local.

Escrito por Cam Bunton.