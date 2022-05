Honor 70 aparece no site da certificação 3C

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora ainda não tenhamos visto a Honor 60 liberada fora da China, um sucessor apareceu alegadamente no site de certificação 3C do país.

Pensa-se que seja a Honor 70, um aparelho listado sob o número modelo FNE-ANOO foi visto. Poucos detalhes estão disponíveis por enquanto, embora a listagem revele que ele terá 66W de carga rápida.

A certificação com as comunicações regulares de cada país é necessária para liberar telefones na região e a China não é exceção. Mas uma listagem não significa necessariamente que um dispositivo está à beira do lançamento. Às vezes, pode levar meses de testes antes de ser finalmente aprovado para uso.

A Honor 70 então não é realmente esperada para ser anunciada até o final deste ano - possivelmente por volta do final de 2022, se o cronograma da Honor 60 fosse algo a ser cumprido.

Enquanto isso, ainda aguardamos a chegada dessa série em particular no Reino Unido e na Europa. Como um palpite, diríamos que será lançada globalmente em outubro (muito como a Honor 50 foi no ano passado). E, nesse caso, um lançamento mais amplo para uma Honor 70 está muito distante.

Naturalmente, o manteremos informado à medida que esta história se desenvolver e receberemos novas informações sobre o próximo porta-estandarte da Honra.

Escrito por Rik Henderson.