(Pocket-lint) - A Honor anunciou o mais recente telefone de sua série X, o Honor X8.

É a primeira vez que a série acessível da Honor é apresentada internacionalmente, com o aparelho chegando aos Emirados Árabes Unidos e à Arábia Saudita.

O telefone vem com uma tela "FullView" de 6,7 polegadas que mantém os painéis o mais finos possível. Possui uma resolução de 2388 x 1080 e oferece um modo eBook e modo escuro para aliviar o cansaço visual para diferentes atividades.

Uma configuração de câmera quádrupla na parte traseira inclui uma câmera principal de 64 megapixels, grande angular de 5 megapixels, macro de 2 megapixels e câmera bokeh de 2 megapixels.

Por dentro, você obtém um processador Qualcomm Snapdragon 680 com 6 GB de RAM. No entanto, este último pode ser expandido para 8 GB através da tecnologia RAM Turbo da Honor, que atribui uma parte da memória flash como RAM adicional quando necessário.

A duração da bateria é alegada para durar até 13 horas de visualização contínua do YouTube ou 19 horas para navegação na web. A bateria de 4.000mAh também suporta carregamento rápido com fio de 22.W, com três horas de uso pesado disponíveis após apenas 10 minutos de carga.

Existem três cores disponíveis: prata titânio, preto meia-noite e azul oceano.

O Honor X8 estará disponível a partir de 24 de março ao preço de 899 Dirhams dos Emirados Árabes (AED). Isso equivale a cerca de £ 185 / € 221 na taxa de câmbio de hoje.

Escrito por Rik Henderson.