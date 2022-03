Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Honor anunciou seu mais recente telefone, o Magic 4 Ultimate, que se juntará ao restante da família Magic 4 que foi anunciada no MWC .

Com esta última adição, o foco está firmemente na plataforma da câmera e a Honor afirma que é o sistema de câmera mais poderoso e versátil que produziu até hoje.

A matriz é composta por uma câmera grande angular de 50 MP, câmera telefoto Periscope de 64 MP, câmera aprimorada de espectro de 50 MP e uma ultra grande angular de 64 MP com a primeira lente dupla de forma livre do mundo.

Não temos certeza do que é uma lente de forma livre dupla, mas Honor diz que "chega à raiz do problema de distorção de imagem grande angular com uma distorção de borda de 0,5%, baixa do setor".

Nem tudo é apenas hype, o Magic 4 Ultimate estreou no topo do ranking de câmeras de smartphones do DxOMark . Isso o coloca acima de pesos pesados como o Apple iPhone 13 Pro e o Google Pixel 6 , coisas impressionantes.

Todas as novas câmeras sofisticadas são suportadas por um novo processador de imagem personalizado que permitirá uma computação de IA mais rápida e eficiente. A Honor está usando essa tecnologia para implementar recursos como captura de vídeo no modo noturno 4K com visualização em tempo real.

Além disso, desenvolveu um novo codec de vídeo de nível profissional, Magic-Log2. Este codec foi projetado especificamente para os novos módulos de câmera e permitirá a captura de uma faixa dinâmica quinze por cento maior em imagens de vídeo, além de suportar LUTs 3D para gradação de cores.

Não há menção ao carregamento sem fio de 100W, que é o recurso matador do Magic 4 Pro , então parece seguro supor que ele não estará presente no Ultimate.

O Magic 4 Ultimate estará à venda na China ainda este ano a um preço de 7.999 yuans chineses ou cerca de US$ 1.260.

Quanto a quando podemos colocar as mãos nele, se a série Magic 3 for algo a se esperar, temos uma longa espera pela frente.

Escrito por Luke Baker.