Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

BARCELONA (Pocket-lint) - Foi apenas seis meses atrás que estávamos cobiçando o retorno internacional de Honor em sua série Magic 3 . Não bastando isso, a fabricante chinesa de telefones retornou em tempo duplo com a série Magic 4, conforme revelado no MWC Barcelona . Isso é quase tão rápido quanto seu novo recurso de carregamento sem fio de 100 W.

Então, qual é o craic? O Magic 4 chega como uma dupla de opções, com o Magic 4 e o Magic 4 Pro que compõem esta geração, então não há Pro Plus desta vez. Uma parte fundamental dos modelos mais recentes é trazer à tona a plataforma Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm, uma pequena atualização em relação à série Snapdragon 888 do Magic 3.

Um recurso de destaque óbvio é o Honor SuperCharge de 100 W com fio e 100 W sem fio. Isso mesmo: 100W sem fio - uma velocidade que nunca vimos antes. No entanto, está disponível apenas no Pro, o Magic 4 cai para 66W e não oferece carregamento sem fio.

Em termos de escala, o Magic 4 e o 4 Pro são os mesmos na frente, pois apresentam o mesmo painel OLED de 6,81 polegadas, novamente um leve aumento em relação ao uso do painel de 6,67 polegadas do Magic 3. No entanto, o Magic 4 Pro é um pouco mais espesso, por conta de suas opções mais sofisticadas de vidro e acabamento em PU.

Então, o que torna o Pro, bem, mais 'pro'? Além dos acabamentos, trata-se principalmente das câmeras: um furo em forma de pílula na frente confirma suas câmeras frontais duplas, enquanto na parte traseira seu zoom de periscópio é um sensor de 64 megapixels de resolução mais alta, em comparação com o inferior. resolução 8MP um no modelo 'padrão'.

Estranhamente, no entanto, o zoom do Pro é de 3,5x, enquanto o do Magic 4 é de 5x. Ambos os dispositivos possuem câmeras traseiras duplas de 50MP para cobrir os atiradores principais e ultra-amplos, sem diferenças aqui.

Então, quando você poderá obter um Honor Magic 4? Bem, o Magic 3 ainda não chegou aos mercados internacionais - Honor diz que sim, mas agora que está no hardware de última geração, não temos certeza se valerá a pena agora - então você provavelmente pode esperar um pouco jogo de espera para os aparelhos mais recentes.

Quando eles chegarem, no entanto, eles contarão com o Google Play Services completo, para que você possa instalar aplicativos tão livremente quanto desejar, assim como qualquer outra opção do Android. Quando a Honor fazia parte da Huawei - agora está separada há mais de um ano - isso se tornou uma impossibilidade devido à lista negra da empresa nos EUA. Portanto, parece que é para a frente e para cima para Honor, agora só precisa colocar seus dispositivos no mercado ...

Escrito por Mike Lowe.