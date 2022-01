Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Honor anunciou a última adição à sua linha de smartphones e seu primeiro dobrável para o consumidor: o Magic V.

Em muitos aspectos, o Magic V tem uma abordagem muito semelhante ao Huawei Mate X2 , oferecendo uma tela grande e utilizável na capa e uma enorme tela flexível do tamanho de um tablet no interior.

O menor desses dois monitores - a tela de cobertura de 6,45 polegadas - tem uma proporção cinematográfica de 21: 9 e uma resolução de 1080 x 2560. Além disso, pode atingir até 1000 nits de brilho de pico e taxas de atualização de 120 Hz, o que significa que corresponde desempenho da maioria dos monitores de telefones topo de linha.

A tela principal - a interna flexível - mede 7,9 polegadas na diagonal, pode atingir taxas de atualização de 90 Hz e brilho de até 800 nits.

Com resolução de 2272 x 1984, ele oferece densidade de 382 pixels por polegada, o que significa - como Honor ficou feliz em apontar - é mais nítido e brilhante do que uma mini tela de iPad.

Quando dobrada, a tela interna se curva ligeiramente dentro da dobradiça, então há menos pressão em um único ponto e permitiu que Honor tornasse a lacuna na dobradiça virtualmente invisível.

Como acontece com qualquer telefone dobrável, existem alguns truques de software interessantes para aproveitar ao máximo o painel grande, como multitarefa lado a lado.

Talvez mais impressionante, no entanto, é que ele está entre os primeiros smartphones com certificação IMAX Enhanced e tem suporte para HDR10 + .

Na parte de trás, Honor equipou um trio de câmeras de 50 megapixels. Embora, ao contrário da maioria dos telefones, este sistema de três câmeras não tenha zoom telefoto.

Em vez disso, o Magic V da Honor tem uma câmera primária, junto com uma ultra-ampla e uma "câmera de espectro aprimorado", que captura mais cores / comprimentos de onda de espectro do que câmeras de telefone normais.

O Honor Magic V estará disponível em três cores: preto, branco e laranja queimado, todas com acabamentos diferenciados. O laranja apresenta uma traseira em couro vegano, com os dois modelos de vidro apresentando padrões diferentes e distintos. Com 14,3 mm de espessura quando fechado, é também um dos telefones dobráveis mais finos até hoje.

Ele é alimentado pelo pré-processador Snapdragon 8 Gen 1 , tornando-o o primeiro telefone dobrável a apresentar esse chipset. Outras especificações incluem uma bateria de 4750mAh que suporta carregamento com fio de 66W.

Honor ainda não disse quando o telefone será lançado globalmente, mas vamos atualizar este post quando os detalhes do lançamento global forem revelados.

Ele virá em duas variantes. Há um modelo de 12GB / 256GB, com um preço definido em 9999RMB na China, que é aproximadamente $ 1570 (EUA) / £ 1160 (Reino Unido) / € 1385 (EUR). Há também um modelo de 12GB / 512GB, que custará 10999RMB - que custa $ 1725 (EUA) / £ 1270 (Reino Unido) / € 1525 (EUR).

Escrito por Cam Bunton.