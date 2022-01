O vazamento dobrável Honor Magic V revela especificações e design

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Honor está prestes a lançar seu primeiro telefone dobrável para o consumidor de última geração, chamado Magic V, e está se preparando para o lançamento nos mostrando vislumbres do design do telefone.

Não é exatamente um segredo, mas, ao mesmo tempo, a empresa não revelou muitos detalhes. Especialmente em relação às especificações.

No entanto, graças a um vazamento tardio, agora temos uma boa ideia do que esperar do carro-chefe flexível. Se as especificações que vazaram forem precisas, veremos um dispositivo com um display interno grande e flexível medindo 7,9 polegadas quando aberto.

Isso o torna maior - diagonalmente - do que o Galaxy Z Fold 3 e semelhante ao Huawei Mate X2 . Com uma resolução de 2272 × 1984, terá uma forma e proporção semelhantes também, embora não tão nítidas.

Quanto à tela externa, afirma-se que - novamente - é semelhante ao Mate X2, medindo 6,45 polegadas e apresentando um painel de resolução de 2560 × 1080.

Internamente, o telefone é alimentado pelo processador mais recente Snapdragon, o Snapdragon 8 Gen 1 , suportado por uma robusta 12 GB de RAM e com 256 GB ou 512 GB de armazenamento ao lado.

Há também uma grande bateria de 4.750mAh com suporte para carregamento rápido com fio de 66W, de acordo com o boato.

Não seria um telefone carro-chefe sem algumas câmeras robustas e, portanto, dizem que Honor o está equipando com um trio de câmeras de 50 megapixels. Há um sensor principal, unido por uma ultra-ampla e uma "câmera de espectro aprimorado", além de uma câmera selfie de 42 megapixels.

Esses vazamentos e especificações foram publicados originalmente pela MySmartPrice e indicam que o telefone será relativamente semelhante aos modelos dobráveis Mate X da Huawei.

O acabamento do telefone é diferente do da Huawei, porém, e é mostrado em três cores: branco, preto e laranja. Enquanto os dois primeiros parecem ser de vidro, o modelo laranja parece ter acabamento em couro vegano.

Quanto ao tamanho, afirma-se que mede 160,4 × 72,7 × 14,3 mm quando dobrado e 160,4 × 141,1 × 6,7 mm quando desdobrado, tornando-o mais alto, mais largo e mais grosso do que o Samsung Galaxy Z Fold 3.

Não temos muito tempo para esperar para descobrir quantas dessas especificações são precisas, mas nada nos parece improvável ainda. Fique ligado.