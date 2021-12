Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Honor anunciou um novo aparelho em sua linha X, o Honor X30.

Disponível apenas na China inicialmente, o X30 possui uma tela FHD + de 6,81 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz. Ele é equipado com o processador Snapdragon 695 5G da Qualcomm, com 15% de aumento de CPU em relação ao modelo anterior (o Honor X20).

Sua GPU também é 30% mais poderosa, afirma o fabricante.

O aparelho pode ter até 12 GB de RAM, embora haja um modelo de 6 GB disponível também. O armazenamento vem em opções de 128 GB e 256 GB.

O módulo circular da câmera traseira abriga três lentes - uma câmera principal de 48 megapixels, profundidade de 2 megapixels e macro de 2 megapixels.

A câmera selfie frontal tem 16 megapixels e está localizada em um design perfurante.

A Honor disponibilizará seu aparelho X30 na China a partir de 16 de dezembro, ao preço de 1.499 yuans (£ 176).

Melhores ofertas de telefones Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e mais Por Chris Hall · 16 Dezembro 2021

Ainda não se sabe se o dispositivo será lançado globalmente. O X20 não era no início deste ano, mas o CEO da Honor, Geroge Zhao, sugeriu que o mercado poderia estar melhor colocado para um lançamento mais amplo desta vez.

"Por meio dos canais online e offline, conseguimos expandir nossas ofertas para ainda mais consumidores", disse ele. "Agradecemos a confiança de nossos parceiros de varejo e operadoras em todo o mundo e esperamos lançar mais produtos juntos em 2022."