Honra 60 e 60 Pro lançamento na China, provavelmente em outro lugar em 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Honor levantou a tampa de seus telefones da Série 60 em sua terra natal, a China, onde estarão disponíveis a partir de 10 de dezembro. E, com uma implementação mais global provável em 2022, isso nos dá uma ótima ideia do que esperar.

A programação inclui o Honor 60 e o Honor 60 Pro. Ambos vêm com telas Full HD + OLED com suporte a taxas de atualização de 120 Hz, mas o modelo Pro é um pouco maior, com 6,78 polegadas. O modelo padrão mede 6,67 polegadas.

O Pro é executado em um processador Qualcomm Snapdragon 778G +, com até 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ele também tem um sistema de câmera dupla, ostentando uma câmera principal de 108 megapixels e ultra-wide de 50 megapixels. Um sensor de profundidade também está embutido na unidade.

Há uma câmera de 50 megapixels na frente, junto com um leitor de impressão digital no display. Suporta carregamento rápido de 66W com sua bateria de 4.800mAh.

Quanto às especificações do Honor 60 padrão, ele roda no chipset Snapdragon 778G (não plus).

Ele também tem uma configuração de câmera dupla na parte traseira com uma câmera principal de 108 megapixels, mas o ultralargo cai para 8 megapixels. Também existe um sensor de profundidade.

Um pargo de 32 megapixels está atrás de um entalhe em forma de gota de água na frente.

Ele também suporta carregamento rápido de 66W e possui uma bateria semelhante - 4.800mAh.

Não há informações ainda sobre preço e disponibilidade fora da China, mas custará 2.700 yuans (£ 317) para o Honor 60 e 3.700 CNY (£ 435) para o modelo Pro.