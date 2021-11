Honor 60 poderia ser lançado antes do que pensávamos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Honor 50 não está conosco há muito tempo e já parece que o fabricante está prestes a lançar seu sucessor, o Honor 60.

Um telefone Honor apareceu no site de certificação 3C na China, o que geralmente é uma boa indicação de que algo está para ser lançado.

O telefone - com número de modelo GIA-AN00 - é um telefone Honor com até 66W de carregamento rápido. Se acreditarmos em um informante do Weibo com o nome de usuário Whylab, este telefone será lançado em dezembro.

Embora não tenhamos certeza da validade da afirmação da fonte do Weibo, o fato de o telefone parecer ter aparecido no site de certificação da China é geralmente uma boa indicação de que um telefone está prestes a chegar.

A única questão é se o GIA-AN00 é ou não o Honor 60, ou outra coisa. O número do modelo do Honor 50 era NTH-AN00, então há uma semelhança, mas não uma ligação sequencial clara entre eles.

Como o Honor 50 só chegou aos mercados ocidentais há relativamente pouco tempo, seria surpreendente se fosse lançado aqui. No entanto, o telefone chegou a ser lançado pela primeira vez na China em junho.

Embora estejamos acostumados a ver atualizações a cada 12 meses na Europa, Reino Unido e Estados Unidos, não é muito incomum ver algumas linhas de telefone atualizadas duas vezes por ano nos mercados asiáticos.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 15 Novembro 2021

Veja a gama Oppo Reno como exemplo e verá que já estamos na 6ª geração do telemóvel Reno, apesar do primeiro modelo ter sido lançado apenas em 2019 .

Honor pode muito bem estar seguindo esse manual, ou esta pode ser uma nova linha de telefones. O tempo vai dizer.