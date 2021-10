Honor Magic X dobrável para lançamento no quarto trimestre, com design inspirado no Mate X2?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mercado de smartphones dobráveis deu um salto gigantesco para se tornar maduro em 2021, graças aos grandes esforços da Samsung para tornar a tecnologia mais acessível.

Ainda assim, há muito espaço para crescer, já que nenhuma das marcas mais acessíveis nos deu nada ainda. Mas isso pode estar prestes a mudar.

Alega-se que o Honor deve lançar um telefone dobrável no último trimestre deste ano e que será bastante semelhante ao Huawei Mate X2, que até agora só foi lançado na China.

Se correta, a dica - compartilhada pela primeira vez por um vazador no Weibo - significaria um dispositivo bastante grande com uma tela do tamanho de um smartphone normal na capa e uma tela maior flexível do tamanho de um tablet na parte interna.

Esperava-se que a Honor lançasse um smartphone dobrável há algum tempo, mas devido às consequências das sanções comerciais da Huawei nos Estados Unidos, demorou algum tempo para realmente lançá-lo.

Honor, anteriormente parte da Huawei , posteriormente se separou para se tornar sua própria empresa independente, longe da Huawei, o que significava que ela poderia começar a vender telefones Android rodando o Google Play Services.

Deve lançar uma nova série de telefones em breve, e não seria totalmente surpreendente se a empresa também anunciasse um novo telefone flexível ao lado deles.

Isso viria na sequência de dois fortes lançamentos de dispositivos nas séries Honor 50 e Honor Magic 3 , já anunciados um pouco no início deste ano.

Se a Honor puder fazer o que sempre fez, historicamente, e trazer essa tecnologia de primeira linha a um preço muito mais acessível, ela poderá fazer uma grande diferença no mercado de dobráveis.

Dado o quão caro é seu Magic 3, talvez aquele antigo Honor não exista mais. Esperançosamente, não demorará muito antes de descobrirmos.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 4 Outubro 2021