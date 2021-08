Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi há cinco anos, em 2016, que Honor lançou seu primeiro telefone da série Magic. As coisas mudaram muito desde então - Honor se separou da Huawei - com o terceiro lançamento da série, o Honor Magic 3, trazendo a Google Play Store de volta para seu lançamento internacional. Viva.

O Honor Magic 3 opta por outras características de design distintas, cujo princípio é um design de tela curva. Tipo, realmente curvo. As bordas laterais são inclinadas em 89 graus, o que é uma curva bastante acentuada. Isso pode parecer ótimo visualmente, mas estamos vendo a tendência das telas curvas se extinguirem, portanto, se o Honor está no caminho certo, caberá aos consumidores decidir.

Para o lançamento de 2021, há três telefones na série: Magic 3, Magic 3 Pro e Magic 3 Pro +. Detalhamos as diferenças entre o trio em nosso recurso, link abaixo:

A chave entre todos esses três aparelhos, no entanto, é que a tela permanece a mesma. É um painel OLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120Hz.

Na parte traseira, o Magic 3 tem uma caixa de câmera circular distinta, com configuração de lente tripla ou quádrupla, com uma lente principal de 50 megapixels liderando o ataque. Porém, apenas o Pro e o Pro + oferecem zoom de periscópio como parte da configuração, enquanto todos os três aparelhos têm grande angular.

A série Honor Magic 3 será lançada primeiro na China, seguida pelos mercados internacionais no final do calendário. Exatamente quando, quais modelos e em quais territórios, no entanto, ainda não foi anunciado.

O que sabemos é que o Magic 3 terá o preço de € 899, o Magic 3 Pro a partir de € 1099 e o Magic 3 Pro + a € 1499.

