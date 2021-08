Honrar o CEO vaza detalhes sobre o novo Magic 3 e suas cinco câmeras

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não é sempre que um CEO é aquele que vaza informações interessantes sobre um novo produto. Mas esse é exatamente o caso do novo Honor Magic 3. Neste vídeo na página do Honors Weibo, o CEO George Zhao revelou que o Honor Magic 3 contará com cinco câmeras na parte traseira. O telefone está programado para ser lançado em 12 de agosto e, se você estiver interessado em assisti-lo, clique aqui para saber como.

Nós vimos anteriormente uma capa de telefone vazada para o Magic 3 que claramente deixa espaço para um enorme colisão circular da câmera. Mas a nova imagem vazada não corresponde, sugerindo que pode haver mais de um modelo na série Magic 3. A nova imagem vazada também não parece mostrar nenhuma saliência da câmera, embora o telefone já possa ter um case nele. As imagens não são boas, por isso é difícil distinguir os pequenos detalhes.

Alguns detalhes que sabemos com certeza são que o Magic 3 será um dos primeiros telefones a ter o processador Snapdragon 888 Plus da Qualcomm, como descobrimos anteriormente , também na página Weibo de Honor. Também sabemos que virá em duas cores: Blue Hour e Golden Hour. Em um vídeo anterior, o CEO George Zhao foi ouvido falando sobre a hora de ouro que oferece a iluminação perfeita para as câmeras do novo telefone, então, obviamente, há um aceno no esquema de cores também.