(Pocket-lint) - A Honor sediará um evento de lançamento global para o Honor Magic 3 em 12 de agosto de 2021 . No entanto, você não precisa esperar até lá para dar uma olhada nele ou descobrir qual processador ele estará embalando.

O aparelho apareceu em um anúncio na TV chinesa (na rede CCTV como "Glory Magic 3") e também no próprio Weibo by Honor . Ele só mostra a frente do telefone, mas infelizmente põe fim a pelo menos um grande boato - que virá com uma câmera frontal embaixo da tela .

Enquanto outros vídeos promocionais no Weibo e o convite para o evento de agosto destacam uma lente de câmera, sugerindo que algo grande está chegando nessa área, o aparelho no anúncio tem duas lentes proeminentes em um furador estendido no canto superior esquerdo da tela.

Talvez a nova câmera contenha uma lente de periscópio - há algo fluido nas provocações, com certeza.

Uma coisa que sabemos com certeza é que o Honor Magic 3 terá um processador Qualcomm Snapdragon 888 Plus.

A Qualcomm e Honor participaram de uma discussão sobre o futuro da IA e 5G em Shenzen ontem, terça-feira, 20 de julho, onde confirmaram que o Magic 3 estará entre os primeiros telefones a comercializar esse SoC.