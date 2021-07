Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Honor realizará uma coletiva de imprensa global em 12 de agosto de 2021, a primeira deste ano.

Não disse para que serve, é claro, mas diz que é para um "anúncio de lançamento importante".

Considerando que houve vários rumores recentes sobre um Honor Magic 3 , esperamos que esse possa ser o foco. Certamente, se algum deles for verdadeiro, esperamos que seja um dispositivo importante para a marca.

A própria Honor disse que seu próximo telefone viria com o novo chipset Qualcom Snapdragon 888 Plus, enquanto uma renderização vazada sugere que o Magic 3 virá com a primeira câmera selfie under-display da marca.

Isso certamente o elevaria ao status "Mágico" e lhe daria uma atualização ano após ano - o Magic 2 tinha uma inovadora tela deslizante para revelar a câmera frontal.

Rumores anteriores até apontavam para um telefone Magic dobrável, mas não temos tanta certeza sobre eles agora. É mais provável que o Magic 3 seja o único foco.

Ainda não sabemos se o evento será apenas online, mas presumimos que sim, considerando a pandemia em curso. Também estamos aguardando detalhes de quando e onde assistir.

Iremos atualizá-lo quando tivermos mais informações do Honor.