Honra o Magic 3 para apresentar uma câmera selfie sob o display?

(Pocket-lint) - A primeira confirmação do Honor Magic 3 veio quando a empresa confirmou que conteria o chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus, conforme revelado em 28 de junho .

O uso dessa plataforma é uma dica do que podemos esperar do carro-chefe, mas agora uma renderização no Twitter revela que o Magic 3 provavelmente terá uma câmera selfie sob a tela.

Ele se encaixa no projeto. Afinal, oHonor Magic 2 foi projetado como um telefone deslizante - uma forma inovadora de esconder a câmera frontal em 2018. Agora os tempos mudaram, com as câmeras sub-display já uma realidade ( como visto no ZTE Axon 20 5G ), de modo que aquele pequeno pedaço de mágica provavelmente será um dos pontos de venda do Honor Magic 3.

Além disso, o chipset Snapdragon 888 Plus suporta alguns recursos de ponta, incluindo a capacidade de até 200 megapixels para uma única câmera traseira. No entanto, o SD888 padrão também suporta isso , embora nenhum fabricante de telefone tenha utilizado sua capacidade. Portanto, apesar dos rumores, também não prevemos ver uma câmera traseira de 200MP no Honor.

É quase o mesmo com o carregamento. Em julho de 2020, a Qualcomm revelou o Quick Charge 5, capaz de atingir velocidades de até 100W. No entanto, tais velocidades não foram percebidas imediatamente em dispositivos de consumo e, um ano depois, estamos apenas abordando a possibilidade. O Honor Magic 3 estará entre os primeiros a fornecer carregamento super-rápido?

Bem, teremos apenas que esperar para ver. Apesar dos rumores de uma data de revelação em agosto , não há uma grande quantidade de informações em domínio público sobre o que esperar do próximo carro-chefe de Honor - exceto, é claro, pela confirmação do nome da série Honor Magic 3 e presença de Snapdragon 888 Plus.

Escrito por Mike Lowe.