Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Honor lançou o Honor 50, seu mais recente smartphone, em um evento na China. Durante o lançamento inicial para o mercado chinês, Honor confirmou que terá um lançamento global completo, vendo o retorno dos serviços do Google.

Quando a Huawei foi incluída na lista de entidades dos EUA em 2019, a Honor, como subsidiária, foi pega na proibição . A Honor posteriormente se tornou uma empresa independente, abrindo as portas para fornecedores e provedores que permanecem inacessíveis para a Huawei.

Isso significa que você poderá obter o Honor 50 globalmente, com a interface Magic UI rodando sobre o Android e todos os serviços do Google instalados. Isso pode ser extremamente significativo, pois restaura os dispositivos de Honor que estavam faltando devido à proibição anterior.

Honor disse isso para nós em um comunicado: "Os dispositivos Honor serão submetidos à revisão de segurança certificada do Google Play Protect e processo de teste de compatibilidade para garantir que estejam prontos para executar aplicativos do Google e da Google Play Store. Os dispositivos Honor terão, portanto, a opção de ter o Google Mobile Services ("GMS") pré-instalado em dispositivos compatíveis, de acordo com os modelos de licenciamento e governança do Google. "

Existem dois dispositivos na série, o Honor 50 e o Honor 50 Pro. A diferença entre esses dispositivos parece ser o tamanho da tela OLED, com o Honor 50 obtendo uma tela de 6,57 polegadas e o Honor 50 Pro maior com 6,72 polegadas, com resolução de 2576 x 1236 pixels.

Ambos suportam taxas de atualização de 120 Hz, com amostragem de toque de 300 Hz.

Refletindo mais uma vez a aceitação das empresas americanas, Honor está agora trabalhando com a Qualcomm, então há o Qualcomm Snapdragon 778G 5G no centro deste telefone.

O Honor 50 recebe uma bateria um pouco maior de 4300mAh, enquanto o Pro tem uma bateria de 4000mAh - o motivo parece ser as taxas de carregamento oferecidas. Enquanto o telefone normal carrega a 66W, o Pro carrega a 100W, o que é muito rápido.

Mas Honor prefere que você preste atenção nas câmeras. Existem duas câmeras selfie na frente do Pro, com a justificativa de que é possível tirar ótimas selfies detalhadas, com resolução de 32 megapixels, enquanto a câmera de 12 megapixels tem um ângulo mais amplo, perfeito para vídeo. O Honor 50 só tem uma câmera selfie principal de 32 megapixels.

Isso reflete a popularidade crescente de serviços como TikTok ou Instagram Reels , com a câmera frontal sendo usada para muito mais atualmente. Também existe a opção de usar seu fone de ouvido Bluetooth na captura de vídeo para aumentar o áudio.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 16 Junho 2021

Há uma opção inteligente de deslocamento grande angular, portanto, se você não conseguir encaixar todos na imagem, ela pode ajustar a visualização mudando para a lente mais ampla para oferecer a melhor foto ao detectar mais rostos.

Honor não está escondendo nada na parte de trás do telefone com dois anéis enormes na parte de trás que abrigam as câmeras. No topo fica a nova câmera principal de 100 megapixels, com sensor de 1 / 1,52 pol. E abertura de f / 1.9.

O segundo anel abriga a câmera de 8 megapixels ultra-wide, macro de 2 megapixels e câmera de profundidade de 2 megapixels - o que soa um pouco como se Honor estivesse colocando lentes demais para torná-la impressionante.

Isso é muito comum neste segmento do mercado, onde há muita concorrência na folha de especificações. As pré-encomendas já começaram na China, mas ouviremos mais sobre a disponibilidade internacional e os preços no dia 25 de junho.

Escrito por Chris Hall.