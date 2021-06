Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já sabemos que o Honor 50 será lançado em 16 de junho - Honor confirmou isso via Twitter - mas agora as especificações completas dos três dispositivos esperados vazaram.

Em maio , foi confirmado que os chipsets da Qualcomm fariam parte do pacote , assim como o Google Services pré-instalado . Mas não sabíamos até agora que a escalação consistiria no Honor 50, Honor 50 Pro e Honor 50 SE. Aqui está uma análise do que é o quê.

Tela OLED de 6,57 polegadas

Qualcomm Snapdragon 778

Câmera headline de 108 megapixels

Bateria de 4300 mAh / carregamento rápido de 66 W

Dimensões: 160 x 74 x 8 mm / Pesa: 175g

O modelo básico possui uma câmera traseira quádrupla, encabeçada por um sensor principal de 108MP. Há um chipset Qualcomm de especificações intermediárias - que ajudará a manter o preço baixo - com conectividade 5G como parte do pacote.

Tela OLED de 6,72 polegadas

Qualcomm Snapdragon 778

Câmera headline de 108 megapixels

Câmeras duplas para selfies frontais

Bateria de 4000 mAh / carregamento rápido de 100 W

Dimensões: 163 x 75 x 8 mm / Pesa: 187g

O modelo Pro não é tão diferente do padrão, aumentando o tamanho da tela ligeiramente, mas utilizando o mesmo processador e configuração de câmera traseira quádrupla. Porém, há uma câmera dual selfie na frente, o que parece uma parte importante das vendas do Pro - assim como o carregamento extra rápido disponível aqui.

Visor LCD de 6,78 polegadas

MediaTek Dimensity 700

Câmera principal de 100 megapixels [rumores]

Capacidade da bateria de 4000 mAh / carregamento rápido de 66 W

Dimensões: 165 x 76 x 8 mm / Pesa: 191g

O bebê da linha não é movido pela Qualcomm, mas sim pela MediaTek. No entanto, a afirmação de uma câmera principal de 100 megapixels como parte de sua configuração tripla não soa verdadeira - até mesmo MediaTek disse à Pocket-lint que o Dimensity 700 pode lidar com câmeras de até 64 megapixels . Porém, ainda há 5G, como acontece com todos os aparelhos Honor 50.

Saberemos mais em 16 de junho, quando o lançamento na China revelar os detalhes exatos por trás da linha Honor 50. Esperamos por mais algumas informações internacionais e detalhes de lançamento também.

Escrito por Mike Lowe.