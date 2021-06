Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Essas imagens abstratas que você está vendo são vislumbres de perto do Honor 50 - como provocado pela empresa em um vídeo oficial que detalha a data de lançamento dos novos telefones.

Então, quando você pode esperar para ver a série Honor 50 revelada na íntegra? A data oficial é 16 de junho de 2021 - pelo menos na China.

Mas o lançamento internacional deste telefone é mais proeminente desde a saída de Honor da Huawei . Isso porque, como relatado anteriormente, o Honor 50 oferecerá Google Services e, portanto, uma Play Store completa quando atingir os mercados internacionais - ao contrário das alternativas AppGallery da Huawei (e, notavelmente, o Huawei P50 ainda não está à vista ).

Espera-se que o Honor 50 chegue nos formatos padrão, Pro e Pro +, com o foco no arranjo das câmeras. O modelo top de linha contará com uma câmera principal de 50 megapixels, 13MP ultra-wide, 8MP telefoto, além de sensor Time-of-Flight .

Será um verdadeiro carro-chefe no topo de linha também, com a plataforma Snapdragon 888 da Qualcomm rodando coisas, incluindo um painel AMOLED de 6,79 polegadas com taxa de atualização de 120Hz.

Parece que 2021 pode ser um ano importante para a Honra. Mais como sabemos desde o lançamento oficial em 16 de junho.

Escrito por Mike Lowe.