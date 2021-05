Honor 50 e Magic confirmaram estar usando chips Qualcomm de última geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Honor confirmou que usará chipsets Qualcomm em futuros aparelhos, incluindo a nova série Honor 50 e o próximo aparelho Magic de próxima geração.

O fabricante do telefone não faz mais parte da Huawei e, como tal, a antiga submarca está aproveitando todas as oportunidades para escapar das várias restrições comerciais ao hardware da Huawei.

O próximo carro-chefe Honor 50 usará o recém-anunciado chipset Snapdragon 778G 5G. Já sabíamos que seria um produto Honor não especificado, então é bom ter o modelo confirmado.

Honor afirma que o novo telefone será um "dispositivo de smartphone líder da indústria com recursos inovadores e design estético". Moto, Oppo e Xiaomi também estão confirmados para usar o novo chipset Snapdragon 778G 5G.

Parece que o aparelho Magic usará o hardware Snapdragon 888 topo de linha, de acordo com uma linha no anúncio de Honor que afirma que o telefone é um "próximo produto principal premium com excelente qualidade de imagem [e] irá alavancar o chipset Qualcomm mais premium para liberar o notáveis capacidades de processamento de imagem. "

A Honor acrescenta que a parceria entre ela mesma e a Qualcomm "destaca os esforços da Honor para abraçar totalmente sua cadeia de suprimentos global" ao estabelecer um futuro fora da sombra da Huawei.

Escrito por Dan Grabham.