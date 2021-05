Honor Play 5 para lançamento em 18 de maio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Honor confirmou que seu próximo lançamento para celular acontecerá na próxima semana, em 18 de maio. A série Play 5 será revelada, momento em que teremos uma imagem mais clara do que esta empresa faz com os telefones após sua separação da Huawei .

Em seu teaser oficial no Weibo Honor afirma que o Play 5 será anunciado às 19h30, horário local, o que significa cerca de 12h30 no Reino Unido ou 13h30 na maior parte da Europa continental.

Como seria de esperar, o teaser é leve nos detalhes quando se trata de especificações exatas, mas a imagem nos dá uma visão clara do design do telefone.

A Play 5 apresentará uma tela de moldura fina com um entalhe tipo gota de orvalho na parte superior e um sistema de câmera quádrupla embutido em uma caixa quadrada na parte traseira.

Não há sensor de impressão digital visível em qualquer lugar do telefone, o que sugere que provavelmente terá um display OLED e um sensor no display.

A GSMArena observa que pode haver dois telefones na linha Play 5 e que ambos terão câmeras primárias de 64 megapixels, um corpo ultrafino e que pelo menos um dos telefones será alimentado pelo Dimensity 8000U da Mediatek.

Se for preciso, parece que o Play 5 foi projetado para competir no segmento intermediário-baixo do mercado de smartphones, trazendo desafios para marcas como Redmi e Poco da Xiaomi.

Escrito por Cam Bunton.