Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Honor V40 foi lançado na China há cerca de quatro meses e, embora você ache que um modelo Honor 40 global o seguiria, pode não ser o caso. De acordo com um novo relatório, a empresa planeja pular a série Honor 40 e ir direto para a série Honor 50.

Citando "algumas informações privilegiadas exclusivas", a GSMArena informou recentemente que o Honor 50 será revelado em maio. Ele até compartilhou uma imagem teaser do telefone, que ainda não é oficial. Ele mostra elementos de design como o sistema de câmera que consiste em dois círculos e lembra muito o Huawei P50.

A GSMArena também compartilhou os chamados esboços de design da parte de trás do smartphone. Ele disse que a "coisa à direita" parece ser um "filtro snap-on" r ou lente, que pode ser anexado ao círculo da câmera por meio de ímãs. O relatório não forneceu mais detalhes ou especificações sobre o hardware da câmera, infelizmente.

Também não está claro se o telefone contará com o Google Mobile Services, apesar da separação da Huawei. Claramente, existem muitas incógnitas neste momento, mas se o telefone for anunciado no próximo mês, suspeitamos que mais vazamentos surgirão em breve. Se não, definitivamente saberemos mais em breve de qualquer maneira.

Escrito por Maggie Tillman.