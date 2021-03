Honor relatou estar olhando para o lançamento do carro-chefe Snapdragon 888 em julho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando Honor se separou da Huawei , sempre houve uma grande dúvida sobre qual direção a empresa tomaria.

Graças a fontes que conversaram com a mídia chinesa, descobertas pelo TechRadar, podemos ter uma ideia melhor dos planos futuros do Honor.

De acordo com essas fontes, a Honor retomou a cooperação com seus fornecedores com os quais não podia trabalhar devido à proibição anterior da Huawei. Qualcomm é especificamente nomeado aqui, com o boato sugerindo que veremos um carro-chefe do Honor com o Snapdragon 888 no futuro.

Uma data de lançamento em julho é fornecida para este dispositivo em potencial.

Também há a sugestão de que Honor volte a usar a marca Magic. Anteriormente, Honor Magic era a linha mais experimental de dispositivos Honor. O Honor Magic 2 era um telefone móvel - e já ouvimos falar que um Honor Magic 3 pode estar em desenvolvimento.

Esses rumores também sugerem que Honor terá como objetivo lançar produtos de alta tecnologia, quando a verdadeira força da empresa estava no segmento mais acessível do mercado - muitas vezes oferecendo uma carga de hardware semelhante aos dispositivos da Huawei, mas a um preço mais baixo.

Pedimos a Honor para comentar esses rumores e atualizaremos se tivermos alguma confirmação.

Os lançamentos recentes da Honor incluem o Honor V40 , que foi anunciado na China, mas foi compartilhado conosco usando o nome View 40, que geralmente é usado para dispositivos fora da China. Há a sugestão de que isso ofereça o Google Mobile Services.

O próximo dispositivo que Honor deve lançar é o Honor V40 Lite Luxury na China, que mais uma vez parece ser baseado em um projeto existente da Huawei. Isso era de se esperar, considerando que esses dois programas de smartphones funcionavam em paralelo, divergindo apenas em novembro de 2020.

Exatamente para onde vai a honra será interessante observar, especialmente se a empresa puder continuar a ter uma influência positiva no segmento acessível do mercado.

Escrito por Chris Hall.