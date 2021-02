Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ao longo de sua história, a Honor normalmente fabrica telefones que lembram seus homólogos da Huawei. Mas, agora que se separou da Huawei , tudo está prestes a mudar - e o boato é que Honor poderia lançar um telefone dobrável este ano.

No entanto, houve algumas exceções à regra, sendo a série Honors Magic a mais notável -em 2018, analisamos o Honor Magic 2 , que foi o primeiro (e único) telefone móvel da empresa . Um dispositivo que nunca teve um equivalente Huawei.

Agora, pensa-se, o Honor Magic 3 - estamos supondo esse nome - pode ser aquele que tomará as rédeas da produção que pensa no futuro. Como os telefones deslizantes estão quase acabados - foi uma boa ideia, mas as coisas mudaram - faz sentido que um dobrável apareça nesta linha de produtos de primeira linha.

No entanto, os detalhes são perdidos para nenhum, com apenas um vazamento não verificado no site social chinês Weibo alegando que é isso que está em andamento.

Sabemos que o Honor está de volta a funcionar, e se recuperando, com seu novo View 40 lançado na China - um dispositivo que esperamos ver, completo com os serviços do Google, como o V40 , em mercados globais mais amplos mais tarde ano.

Se o telefone dobrável Honor Magic 3 realmente aparecerá é uma perspectiva interessante. Certamente estaremos ansiosos pelos desenvolvimentos, para ver o que a Honor pode trazer a este espaço.

Escrito por Mike Lowe.