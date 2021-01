Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Huawei vendeu Honor no outono passado, e agora, a marca anunciou seu primeiro telefone carro-chefe com novos proprietários.

Em um comunicado à imprensa, Honor chamou o telefone de View 40 e disse que é exclusivo da China, mas outros relatos afirmam que o telefone se chama V40 e faz parte da série V de Honor e que poderia ser lançado internacionalmente com a marca "View". Entramos em contato com Honor para esclarecimentos.

Para simplificar, estamos chamando o telefone de View 40. Ele possui uma tela OLED de 6,72 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz, é alimentado por um processador MediaTek Dimensity 1000+ e vem com uma bateria de 4.000 mAh que pode ser carregada sem fio a 50W ou a 66W com um cabo.

Em termos de câmeras, o atirador principal tem um sensor de 50 megapixels de 1 / 1,56 polegada.

Quando a Huawei anunciou que estava vendendo o Honor, disse que estava sob “tremenda pressão” e basicamente culpou as sanções dos EUA por dificultar o trabalho de uma cadeia de suprimentos adequada. Huawei e Honor operaram sempre de forma independente, embora Honor usasse muita tecnologia da Huawei. Agora que a Huawei se desfez da Honra, os relatórios sugerem o lançamento internacional do View 40 com os serviços do Google.

O View 40 é um aparelho compatível com 5G disponível com 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Como dissemos antes, ele será lançado apenas na China continental por enquanto, e Honor não informou quando chegará ao resto do mundo com ou sem a Play Store.

Tem o preço de 3.599 yuans ($ 550) e RMB 3.999 yuans ($ 620), respectivamente.

Escrito por Maggie Tillman.