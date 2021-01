Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Havíamos relatado no início desta semana sobre a chegada de Honor V40 . O evento oficial de lançamento na China é sexta-feira, 22 de janeiro, às 10:00 (GMT), quando a empresa exibirá o novo telefone para o público chinês.

Mas a história é maior do que isso. O V40 não é apenas o primeiro telefone Honor após a separação da empresa com a Huawei , também é considerado o primeiro novo telefone Honor a ser relançado nos mercados globais - sob o nome V40 View - com o Google Play Services intacto, o que significa que a Google Play Store deveria estar a bordo.

Entramos em contato com Honor para comentar, porque no momento é um boato não confirmado. Além disso, com o software da empresa - chamado Magic UI - baseado no re-skin de EMUI da Huawei sobre o Google Android, há um ponto de interrogação inevitável sobre a possibilidade.

Como o Android é um sistema operacional de código aberto, no entanto, não há motivo para problemas. Honor não está na lista negra dos EUA, ao contrário da Huawei . E com a experiência anterior, deve ser tão simples quanto apertar um botão.

Se for verdade, então, o futuro Honor View V40 pode ser um telefone muito atraente para o mercado europeu. Ele tem muito da aparência do Huawei P40 Pro - aquela tela curva, por exemplo - mas com recursos ainda mais avançados, como uma taxa de atualização de tela de 120 Hz esperada.

Esperamos saber mais em breve, pois 2021 pode ser o grande retorno global de Honor.

Escrito por Mike Lowe.