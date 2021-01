Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O lançamento do Honor V40 foi definido para hoje, 18 de janeiro de 2021, mas a data de lançamento caiu quatro dias para 22 de janeiro. Isso, no entanto, não impediu que imagens e visualizações do dispositivo escapassem de várias lojas e varejistas.

O resultado das imagens que vazaram do Honor V40 - a outrora chamada série View - mostra a unidade traseira de câmera quádrupla do telefone, completa com o que se pensa ser uma câmera principal de 50 megapixels, além da câmera frontal em formato de comprimido a tela.

Se parece um pouco familiar, é porque o Honor V40 ecoa muito sobre o Huawei P40 Pro - incluindo uma tela de 6,72 polegadas que é curvada nas bordas (embora o painel do Honor seja dito ter uma taxa de atualização rápida de 120Hz).

Onde é totalmente diferente de um dispositivo Huawei, no entanto, é dentro: ele apresenta o processador MediaTek Dimensity 1000+. Adicione 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento e ele terá bastante potência.

Dito isso, no entanto, as duas empresas agora se separaram, com Honor agora sob a asa de uma empresa totalmente separada. O que, suspeitamos, significa que haverá mudanças de design mais significativas à medida que o tempo avança.

O design será um dos principais diferenciais: além de Honor exibir logotipos maiores, os acabamentos serão mais distintos - já que, além do aparelho preto (na foto), também há opções laranja e azul, com hiper-reflexo tipo arco-íris acentos metálicos na parte traseira.

Escrito por Mike Lowe.