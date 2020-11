Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O boato já existia há algum tempo, mas agora é oficial: a Huawei está vendendo Honor. A "estratégia de marca dupla" acabou, já que os ativos de negócios da última marca serão assumidos pela Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, Ltd.

A Huawei, sendo uma gigante chinesa da tecnologia, está sob pressão em uma guerra política com os EUA, o que levou a uma proibição comercial - o que significa a desativação dos serviços do Google em seus telefones e mais desafios na obtenção de determinados chipsets no volume necessário.

O efeito indireto disso foi inevitável: até mesmo a Huawei tem uma oferta limitada para sua futura linha de produtos de smartphones. E como os produtos de Honor frequentemente são um reflexo próximo dos equivalentes da Huawei, a prioridade de dar a ambas as marcas uma chance de seguir em frente resultou na proposta de venda de Honor.

Os produtos que Honor costumam ser tão semelhantes aos da Huawei, entretanto, levanta a questão do que esta venda realmente envolve. No interesse da IP, a Huawei certamente não abrirá mão de suas patentes e processos. Conforme citado em seu comunicado de imprensa oficial, datado de 17 de novembro de 2020, a venda refere-se apenas aos seus "ativos comerciais".

Lemos que significa que Honra reaparecerá em uma nova forma, o nome da marca intacto - mas os produtos sendo todos novos. É provável que isso também seja um movimento para colocar a nova empresa de volta no trem do Google - já que a Huawei "não terá ações ou se envolverá em qualquer gestão de negócios ou atividades de tomada de decisão na nova empresa de honra" - para abrir a possibilidade de apelo internacional mais uma vez.

Tem sido uma boa corrida de sete anos para Honor, que foi fundada em 2013, mas agora é o fim de um capítulo e o início de outro. As implicações exatas de que ainda não estão totalmente claras, mas estaremos acompanhando todos os desenvolvimentos com atenção no chão.

Escrito por Mike Lowe.