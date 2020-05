Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei Analyst Conference 2020 está em andamento, o que levou ao anúncio de uma variedade de produtos, incluindo o Huawei P40 Lite 5G . Isso normalmente significa que um produto Honor da mesma maquiagem é lançado com um nome diferente, mas para 2020 é diferente: o Honor está seguindo seu próprio caminho com o X10 5G.

O nome é uma mudança de direção - já que o Honor X10 5G é o próximo passo após o 9X em 2019 - com esse X deslizando pelos algarismos. Nome à parte, o que é o Honor X10 5G?

Assim como o 9X, o X10 5G tem tudo a ver com a tela - um painel de 6,63 polegadas com taxa de atualização de 90Hz aqui - como não há entalhe, nem furo, tudo graças a uma câmera frontal pop-up. Essa é a abordagem atual de Honor para o design, tendo explorado telefones deslizantes (no Magic 2) e outras avenidas.

E, assim como o Honor 20 Pro , o X10 5G opta por um scanner de impressão digital montado na lateral.

Na traseira, há um sistema de câmera tripla - principal de 40 megapixels, sensor de profundidade de 2MP ultra amplo de 8MP - posicionada em sua própria protrusão no canto superior.

A conectividade também é fundamental, como o nome sugere, com o 5G sendo a frente e o centro deste dispositivo. Com um preço inicial de ¥ 1899 - apenas £ 218 / € 245 / $ 267 como uma tradução bruta - esse deve ser o aparelho 5G mais acessível ainda a ser anunciado.

No entanto, assim como os telefones Huawei a partir do final de 2019, o Honor X10 5G não possui serviços do Google. Ele roda o sistema operacional Android 10 do Google, mas não possui a Google Play Store. É por isso que foi lançado na China sem nenhum comentário oficial até o momento. Talvez nunca veremos este aparelho na Europa, apenas teremos que esperar para ver.