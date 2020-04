Honra 30 vazamento mostra-50MP câmera principal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No mundo da Huawei, quando a empresa lança um carro-chefe, sua marca irmã, Honor, nunca fica para trás com um produto similar. Para 2020, esse parece ser o Honor 30, cuja imagem acabou de vazar online.

O Honor 30 incorporará, em geral, muito do que o Huawei P40 Pro oferece. O arranjo da câmera traseira dos anos 30, por exemplo, mostra quatro ópticas: uma principal de 50 megapixels, um zoom de periscópio de 5x, uma ultra grande angular e o que provavelmente é um sensor de macro / profundidade (localizado ao lado do flash duplo).

A grande diferença é que o Honor não oferecerá a chamada tecnologia de sensor SuperSensing que a Huawei usa (a tecnologia RYYB - vermelha, amarela, azul -, que é considerada melhor em condições de pouca luz). Em vez disso, colado à vista na unidade de câmera do Honor, está o "IMX700 50MP" - referindo-se ao sensor da Sony de 50 megapixels (que é um pouco menor em tamanho do que o usado no P40 Pro).

Além disso, há também "Octa PD" escrito ao lado, PD significa "detecção de fase" e refere-se ao sistema de foco automático que está sendo usado. Também é o mesmo oferecido pela série P40 .

A foto vazada não revela muito mais sobre o Honor 30, embora haja uma abertura aparente que seja grande o suficiente para ser um fone de ouvido de 3,5 mm - algo que faltava no Honor 20 .

No entanto, não haverá serviços do Google aqui, com a Huawei agora oferecendo seu equivalente - HMS e AppGallery - em seus telefones mais recentes, incluindo o Honor.