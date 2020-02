O Honor View 30 Pro é o mais recente carro-chefe da empresa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Honor lançou seu mais recente telefone da série View, colocando o máximo de desempenho e tecnologia possível em um dispositivo. O resultado: o novo View 30 Pro.

A parte frontal do telefone é dominada por uma tela fullHD + de 6,57 polegadas com 400 pixels por polegada e uma proporção tela / corpo de 91,46%.

Isso significa que está quase chegando de ponta a ponta, com a única interrupção real sendo o recorte de câmera dupla no canto superior esquerdo.

O queixo - ou moldura - na parte inferior da tela é mais grosso que o quadro nas laterais e na parte superior, mas isso é bastante típico para a maioria dos fabricantes.

No interior, o Honor fez uso do mais recente e mais poderoso processador equipado com 5G da Huawei. É o Kirin 990 , que usa o processo eficiente e rápido de 7 nm e possui 5G incorporado para rápido processamento e dados.

Ligue o telefone e você encontrará um sistema de câmera tripla que usa uma câmera principal ao lado de uma teleobjetiva e uma câmera "super" ultra larga.

O principal recurso da câmera é um sensor Sony de 40 megapixels, completo com abertura f / 1.6 e um sensor de foco guiado a laser.

A super grande angular, denominada "lente cine", tem um ângulo de visão equivalente a 109 graus e foi comercializada pela Honor como seu facilitador de vídeo profissional.

Você obtém um zoom sem perdas de 3x na câmera telefoto, que possui um sensor de 8 megapixels.

Não se trata apenas de câmera e tela, a bateria de 4.100mAh foi projetada para passar por um dia agitado, enquanto o carregamento com fio de 40W e o carregamento sem fio de 27W oferecem carregamento rápido, se você decidir usar um cabo ou um carregador sem fio Qi.

Não há como negar que Honor (Huawei) tem a capacidade de avançar em hardware e tecnologia. De fato, seus telefones recentes são alguns dos melhores do mercado em termos de puro desempenho de hardware.

A questão agora é o software e o ecossistema. A gigante da tecnologia está fazendo todo o possível para levar seu HMS (Huawei Media Services) a ponto de competir com os serviços Play do Google e com a App Store da Apple, mas ainda está em seus estágios iniciais.

Isso significa que, se você comprar um View 30 Pro quando for lançado, será forçado a usar a App Gallery da Huawei e, embora haja um bom número de aplicativos, encontrará uma escassez de alguns dos que você usa todos os dias.

O Honor View 30 Pro estará disponível nas cores Ocean Ocean, Midnight Black, Icelandic Frost e Sunrise quando chegar ao mercado em breve.