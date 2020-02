Oficial Honor 9X Pro, chegando ao Reino Unido e regiões fora da China

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Honor lançou a edição global do Honor 9X Pro, que será lançado no Reino Unido e em outras regiões fora da China.

Já disponível na China, o 9X Pro é um dispositivo de 6,59 polegadas com uma câmera frontal pop-up, sensor de impressão digital montado na lateral e tela LCD de 2340 x 1080 (92%) quase sem margens.

Ele roda em um chipset Kirin 810 de 7nm, com 6 GB de RAM e 256 GB de armazenamento na Internet. Este último também pode ser expandido para mais 512 MB através do cartão microSD.

Há um sistema de câmera tripla na parte traseira - composto por uma câmera principal de 48 megapixels, super grande angular de 8 megapixels e um módulo de assistência de profundidade de 2 megapixels.

A câmera pop-up frontal usa um sensor de 16 megapixels. Ambas as câmeras são capazes de gravar vídeos em 1080p, com 60fps na unidade traseira e 30fps na frente.

A estabilização de vídeo AI está disponível para menos desfoque nas fotos. Um modo super noturno AIS está disponível para fotos noturnas.

O EMUI 9.1 está a bordo, sendo executado no Android 9.0 (Pie).

A bateria do telefone é de 4.000 mAh, enquanto uma porta de carregamento Tipo C pode ser encontrada na parte inferior do dispositivo. Oferece capacidade de carregamento padrão de 5V / 2A.

O Honor 9X Pro estará disponível nas cores meia-noite preta e phantom purple. Ainda estamos aguardando informações de disponibilidade e preços.