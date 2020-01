Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Honor anunciou que sediará um evento de imprensa de três horas e meia durante o Mobile World Congress, em Barcelona, em fevereiro.

Ainda não sabemos se algo estará disponível para visualização on-line, mas a empresa tomou o passo sem precedentes de nos dizer exatamente o que planeja lançar lá.

Com a tag "Inteligência de todos os cenários" (sim, também não temos muita certeza), o evento verá o Honor divulgar edições europeias dos smartphones Honor View 30 Pro e 9X Pro.

Ele também terá dois tamanhos de laptop na coletiva de imprensa: o Honor MagicBook 14 e 15, que também foram mostrados durante a CES 2020 no início deste mês.

O mesmo aconteceu com o smartwatch Honor MagicWatch 2, mas haverá uma versão em "edição especial" revelada durante a conferência MWC, nos disseram.

Finalmente, o Honor lançará um par de fones de ouvido sem fio verdadeiros no evento.

O presidente da empresa, George Zhao, sediará o evento que começará às 17h30 (horário local de Barcelona) na segunda-feira, 24 de fevereiro. Isso significa que começa às 16h30 GMT, 11h30 ET e 8h30 PT.

Se e quando obtivermos um link para uma transmissão de vídeo ao vivo durante pelo menos a parte da conferência de imprensa, atualizaremos você.

Enquanto isso, você poderá acompanhar toda a cobertura do Mobile World Congress durante a montagem e durante o show: Mobile World Congress 2020: O que esperar do maior show móvel do mundo .