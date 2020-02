Como assistir online o evento de lançamento do Honors View 30 Pro e 9X Pro European

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Honor anunciará novos produtos em um evento de lançamento global no dia 24 de fevereiro. Há seis anúncios de dispositivos, incluindo um smartwatch, laptops e lançamentos europeus dos smartphones Honor View 30 Pro e 9X Pro.

O evento ainda ocorrerá em Barcelona, embora o Mobile World Congress 2020 tenha sido cancelado devido ao surto de coronavírus.

Se você tiver dúvidas sobre como a proibição comercial dos EUA está afetando os novos telefones Huawei e Honor, veja o que a proibição do Google da Huawei significa para o seu telefone Huawei ou Honor .

O "Lançamento de produtos para toda a vida, Smart Life", com o presidente de honra George Zhao - começará às 17h30 CET em Barcelona, no dia 24 de fevereiro. Aqui estão os vários horários globais para anotar:

8h30 São Francisco

11h30m Nova York

16h30 Londres

17h30 Paris, Madri, Berlim

22:00 New Delhi

0:30 da manhã Pequim (25 de fevereiro)

3h30m Sydney (25 de fevereiro)

O evento está sendo transmitido ao vivo no YouTube e você pode vê-lo aqui quando o vídeo estiver disponível. Também estará disponível no Twitter e no Facebook .

Os horários iniciais do evento sugerem uma conferência de imprensa bastante longa e, de fato, o Honor já disse o que planeja anunciar: haverá lançamentos europeus para os smartphones Honor View 30 Pro e 9X Pro.

Também haverá um par de fones de ouvido sem fio verdadeiros.

Esses aparelhos não virão com os aplicativos do Google, como em outros novos telefones Huawei, como o Mate 30 Pro de setembro passado e o P40 e P40 Pro do próximo mês.

Também sabemos que o Honor exibirá os laptops MagicBook 14 e 15 para Windows que também foram exibidos na CES 2020 , além de uma nova edição especial do smartwatch MagicWatch 2 também mostrada na CES.