Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca Honor, de telefones e dispositivos inteligentes, apresentará um evento dedicado à imprensa durante a IFA 2020 em Berlim, onde apresentará todos os tipos de "tecnologia inteligente".

Acontece amanhã, sexta-feira, 4 de setembro - continue lendo para obter detalhes sobre quando o stream começará e muito mais.

A conferência de imprensa global de Honra terá início às 11h25 CEST (hora local da Alemanha), sexta-feira, 4 de setembro. Aqui estão os horários para sua região:

Costa Oeste dos EUA: 02h25 PDT

02h25 PDT Costa Leste dos EUA: 5h25 EDT

5h25 EDT Reino Unido: 10h25 BST

10h25 BST Europa Central: 11h25 CEST

Você pode assistir ao desenrolar do evento através do vídeo no topo desta página.

Honor tem provocado diferentes dispositivos no último mês, incluindo um convite para salvar a data em agosto, que sugere que um smartwatch robusto pode estar nos cartões .

Suas contas no Twitter - como @UKHonor - também têm postado teases diariamente em um novo laptop MagicBook, relógio de fitness e muito mais.

Vamos descobrir com certeza na sexta-feira de manhã.

Escrito por Rik Henderson.